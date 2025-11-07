viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 15:39
Ciencia.

La NASA confirma la fecha en la que el cometa 3I/ATLAS estará más cerca de la Tierra

La NASA fijó el 19 de diciembre para la fecha de mayor acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra. No representa peligro, pero será clave para la ciencia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La NASA trazó la trayectoria del cuerpo celeste (Foto: NASA)

El cometa brindará información clave para los astrónomos (Foto: X)

Un visitante que viene de otra estrella

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar. Llegó rápido, con órbita hiperbólica, y su perihelio —el punto más cercano al Sol— ocurrió el 29/30 de octubre a 1,4 AU (dentro de la órbita de Marte).

La misión JUICE de la ESA programó observaciones entre el 2 y el 25 de noviembre para captar al cometa en fase activa (los datos llegarán más adelante por su lejanía). En paralelo, telescopios y sondas seguirán su evolución durante diciembre.

La NASA trazó la trayectoria del cuerpo celeste (Foto: NASA)

Agua “entre líneas”: el hallazgo del Swift

El Observatorio Neil Gehrels Swift detectó radicales OH, la “huella” ultravioleta del agua cuando la luz solar rompe moléculas de HO; es evidencia de actividad hídrica en un objeto interestelar, un dato clave para entender su composición.

¿Se puede ver?

Con su mayor acercamiento en diciembre, el cometa será observable con instrumental aficionado bajo cielos oscuros y horizonte bajo, aunque seguirá siendo débil; el interés principal es científico. (Guías de observación sugieren seguir efemérides y cartas del cielo).

Tras su paso por el vecindario terrestre, seguirá rumbo de salida del sistema solar. En marzo de 2026 cruzará relativamente cerca de Júpiter antes de perderse en el espacio interestelar nuevamente.

El cometa brindará información clave para los astrónomos (Foto: X)

Datos clave del 3I/ATLAS

  • Mayor acercamiento a la Tierra: 19 de diciembre de 2025, ~270 millones km (1,8 AU). Sin riesgo.

  • Perihelio: 29/30 de octubre de 2025, ~1,4 AU del Sol.

  • Evidencia de agua (OH): detectada por Swift en UV.

  • Campaña ESA: observaciones con JUICE en noviembre.

  • Trayectoria: interestelar; salida definitiva tras marzo de 2026.

