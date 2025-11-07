La NASA confirma la fecha en la que el cometa 3I/ATLAS estará más cerca de la Tierra La NASA trazó la trayectoria del cuerpo celeste (Foto: NASA) El cometa brindará información clave para los astrónomos (Foto: X)

La NASA precisó que el viernes 19 de diciembre de 2025 el cometa 3I/ATLAS realizará su paso más cercano a la Tierra, a unos 270 millones de kilómetros. Es un acercamiento lejano y no implica riesgo para el planeta.

Un visitante que viene de otra estrella 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar. Llegó rápido, con órbita hiperbólica, y su perihelio —el punto más cercano al Sol— ocurrió el 29/30 de octubre a 1,4 AU (dentro de la órbita de Marte).

La misión JUICE de la ESA programó observaciones entre el 2 y el 25 de noviembre para captar al cometa en fase activa (los datos llegarán más adelante por su lejanía). En paralelo, telescopios y sondas seguirán su evolución durante diciembre.

Cometa La NASA trazó la trayectoria del cuerpo celeste (Foto: NASA) Agua “entre líneas”: el hallazgo del Swift El Observatorio Neil Gehrels Swift detectó radicales OH, la “huella” ultravioleta del agua cuando la luz solar rompe moléculas de HO; es evidencia de actividad hídrica en un objeto interestelar, un dato clave para entender su composición.

¿Se puede ver? Con su mayor acercamiento en diciembre, el cometa será observable con instrumental aficionado bajo cielos oscuros y horizonte bajo, aunque seguirá siendo débil; el interés principal es científico. (Guías de observación sugieren seguir efemérides y cartas del cielo). Tras su paso por el vecindario terrestre, seguirá rumbo de salida del sistema solar. En marzo de 2026 cruzará relativamente cerca de Júpiter antes de perderse en el espacio interestelar nuevamente. cometa El cometa brindará información clave para los astrónomos (Foto: X) Datos clave del 3I/ATLAS Mayor acercamiento a la Tierra: 19 de diciembre de 2025 , ~ 270 millones km (1,8 AU). Sin riesgo.

Perihelio: 29/30 de octubre de 2025 , ~ 1,4 AU del Sol.

Evidencia de agua (OH): detectada por Swift en UV.

Campaña ESA: observaciones con JUICE en noviembre .

Trayectoria: interestelar; salida definitiva tras marzo de 2026.

