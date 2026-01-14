Encontraron muerto a un jubilado de 80 años en pleno macrocentro de Salta

Hallan sin vida a un jubilado de 80 años en el macrocentro y la investigación no descarta ninguna hipótesis.

La tranquilidad habitual de una transitada cuadra de Salta se vio interrumpida por un hecho inesperado, en un contexto donde la actividad cotidiana convive con problemas cada vez más complejos. Este miércoles, un jubilado de 80 años fue encontrado muerto dentro de su domicilio, situado en Calle Catamarca al 500 , a pocos metros del Parque San Martín .

Desde entonces, el caso permanece rodeado de incertidumbre . El caso salió a la luz después de que una vecina alertara al Sistema de Emergencias 911 tras notar algo fuera de lo común en la vivienda.

Minutos más tarde, personal policial se presentó en el lugar y constató el fallecimiento , lo que derivó en un importante operativo en la zona, con cortes de tránsito preventivos y resguardo de la escena.

Hallan sin vida a un jubilado de 80 años en el macrocentro y la investigación no descarta ninguna hipótesis.

Quienes conocían al hombre indicaron que se trataba de un jubilado que vivía solo , con buena relación con algunos vecinos y que, a pesar de su edad, se mostraba activo y con buena salud , según detallaron. Esa información es uno de los elementos que hoy genera interrogantes sobre lo sucedido dentro del hogar .

Según informaron allegados a la pesquisa, las autoridades de la Policía de Salta y los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis. Entre los escenarios que se están evaluando figura una muerte repentina, teniendo en cuenta la edad avanzada del hombre, aunque también se considera la posibilidad de un acto delictivo, incluso que haya sido asesinado por alguien conocido que habría ingresado a la vivienda con fines de robo.

Se trata de una zona donde, según relatan residentes, la inseguridad es una constante.

Investigación en curso y expectativa por el informe oficial

No obstante, desde fuentes policiales aseguran que el caso se maneja con un estricto secreto. Hasta ahora no se difundieron detalles oficiales, ni sobre posibles señales de violencia ni sobre la condición en que se halló el cuerpo. “No quieren decir nada”, señalaron los vecinos, quienes miran con preocupación el silencio que rodea la investigación.

El entorno del barrio no pasa desapercibido para quienes viven allí. Según relatan los propios vecinos, se trata de una zona donde la inseguridad es frecuente, con actividad constante de venta de drogas, prostitución y movimientos ligados al narcomenudeo.

En horas de la mañana en calle Catamarca al 500 un hombre fue encontrado sin vida, por lo cual personal policial se apostó en el lugar.

En ese contexto, varios residentes manifiestan sospechas sobre un posible robo, aunque aclaran que se trata únicamente de percepciones basadas en la vida cotidiana del barrio.

En el lugar, la Policía Científica se encuentra realizando las pericias correspondientes, mientras los investigadores continúan con la recolección de pruebas y declaraciones de testigos. Por el momento, todas las expectativas están centradas en el informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que será clave para determinar las causas del deceso y confirmar o descartar la participación de terceros.