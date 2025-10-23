Búsqueda de los jubilados desaparecidos: ¿Qué es un sumidero?

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) están desaparecidos desde hace 11 días en Chubut . En el operativo de búsqueda , intentan reconstruir dos posibles recorridos : uno que conduciría hacia la Ruta 3 y otro que iría al mar , aunque ambos sectores presentan un acceso complicado . A su vez, evalúan que hayan caído en un sumidero natural.

Policiales. Aparecen nuevas revelaciones del crimen que conmociona a Jujuy: qué encontraron en la casa de El Chingo

Este último está ubicado en el Zanjón de Visser , lugar donde quedó atascada la camioneta de estos jubilados que son buscados hace once días.

Los sumideros son depresiones naturales que se forman bajo la superficie del suelo y pueden acumular agua ; sin embargo, si el terreno que los recubre es frágil , cualquier persona que camine sobre ellos corre el riesgo de hundirse y quedar atrapada bajo tierra .

Este sector ha surgido como una de las últimas referencias en la pesquisa . Además, por la particularidad de su terreno , constituye un lugar donde alguien podría refugiarse sin ser detectado o donde resulta fácil que se pierdan huellas y evidencias .

Las autoridades manejan varias hipótesis en torno a la desaparición de la pareja de jubilados.

Búsqueda en Chubut: el rastrillaje se acerca a la Ruta nacional 3

Frente a estas posibilidades, los equipos de búsqueda extendieron el operativo hacia el paraje Pampa de Salamanca, situado a unos 50 kilómetros del lugar donde fue hallada la camioneta de Pedro Kreder. Minutos después de las 15 horas de este miércoles, el rastrillaje se concentraba en esta zona cercana a la Ruta Nacional 3, la vía que la pareja de jubilados habría debido seguir para llegar a Camarones.

Las autoridades manejan la hipótesis de que este sector podría haber sido un posible itinerario de fuga, en caso de que se tratara de un robo. Por el momento, los investigadores buscan rastros y señales que puedan respaldar esta teoría.

El dolor de la hija de la jubilada desaparecida: “Es todo muy raro e incierto”

Aldana dialogó con Mediodía Noticias (eltrece) y se expresó sobre la búsqueda de su madre y su pareja, Pedro: “Está todo muy raro, muy incierto, es el décimo día y no hay novedades concretas de nada, no parece mi mamá”.

Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, desaparecieron hace más de una semana.

“El lunes tenía que volver y no lo hizo, inmediatamente hice la denuncia porque no era normal que no aparezca, ya había dejado sentado con mi hermana mayor que tenía que volver a la mañana y no lo hizo”, lamentó.

Respecto al inicio del operativo, la joven relató: “Tuve que buscar por redes sociales para poder dar con la familia del señor (Pedro) porque no recordaba su nombre completo porque era algo muy reciente y no lo conocía”. Tras tantos días sin noticias, concluyó: “No sé qué creer ya, ahora con todo esto de que no aparece, de que tendrían que estar cerca, no hay novedades, uno no sabe qué pensar”.