Robo en San Isidro: golpearon y mataron a una jubilada en su casa

Ataron, golpearon y mataron a una jubilada durante un robo en su casa de San Isidro.

María Susana Rodríguez Iturriaga , de 81 años , fue brutalmente asesinada durante un asalto en su vivienda en Acassuso , partido de San Isidro , en la provincia de Buenos Aires. El cuerpo de la jubilada fue hallado este miércoles por su sobrina , quien contó que su tía estaba atada a una silla y presentaba manchas de sangre provocadas por los golpes recibidos.

Por este crimen , hay cinco detenidos pertenecientes a La Banda del Millón , un grupo criminal vinculado a varios robos en la zona norte del Conurbano . La jubilada fue asesinada durante el fin de semana pasado en una vivienda situada en General Justo José de Urquiza al 1100 . Su cuerpo fue hallado después de varios días sin noticias de su familia.

Presentaba signos de violencia , y tanto las manos como los pies estaban atados , motivo por el cual el fiscal Patricio Ferrari calificó la causa como homicidio criminis causa en ocasión de robo .

De acuerdo con Marina , sobrina de Rodríguez Iturriaga , en declaraciones a Telefe , los delincuentes saltaron la reja e ingresaron por la parte trasera de la casa. “Levantaron las persianas, seguramente. Había una persiana que la habrán levantado e ingresaron a la casa. Era la noche, estaba en pijama”, relató la mujer, visiblemente conmocionada por la situación.

“Entraron a robarle, creen que el sábado. (...) Mientras robaban, la ataron de pies y manos y la golpearon. Veía sangre, una cosa espantosa. Además, no se llevaron nada porque no había nada de valor”, añadió la sobrina. “Quedó ahí atada. Había sangre en el piso. Realmente fueron unos degenerados. Encima para robar dos pesos con cincuenta, porque es lo que podía tener en la billetera. Esta impunidad, esta locura. Es una zona cuidada, es una linda zona, pero ya ni siquiera en una linda zona uno puede vivir tranquilo”, dijo la sobrina.

Brutal robo y crimen de una mujer de 81 años en San Isidro.

Todas las aberturas de la vivienda estaban forzadas, los ambientes mostraban un desorden profundo y el cuerpo de María Susana fue hallado en una de las habitaciones. La jubilada, descrita por su familia como muy activa, residía sola.

La Banda del Millón y el crimen

Todo indica que los responsables del asesinato de la jubilada pertenecerían a La Banda del Millón, una organización criminal especializada en entraderas, que fue desarticulada ayer en la madrugada mientras cometía un robo en Tigre. Durante el operativo, se capturó a cinco sospechosos, de los cuales dos serían los autores del homicidio.

El operativo fue llevado a cabo de manera conjunta por la Secretaría de Seguridad de San Isidro, la Fiscalía de Martínez, la Policía Bonaerense y el Centro de Monitoreo de Tigre.

La víctima tenía 81 años.

Detenidos involucrados por el asesinato de la jubilada

Fuentes oficiales consultadas indicaron que los investigadores comprobaron que los detenidos estaban vinculados con el homicidio de la mujer de 81 años, hallada sin vida en su domicilio.

Según la información difundida, los principales imputados son Miguel Ángel Vieira, de 47 años, que se encuentra alojado en la comisaría cuarta de San Isidro, y Julio Ramiro Emiliano, de 20 años, también detenido en el marco de la causa.

A los dos principales detenidos se les secuestraron teléfonos celulares, barretas, hierros, mazas, pasamontañas y guantes. Los demás arrestados son Matías Maturro, Thiago Conzo y Agustín Gómez, jóvenes de entre 20 y 26 años, a quienes también se les incautaron herramientas, pasamontañas, celulares y un Fiat Palio. Según indicios, este Fiat Palio habría sido utilizado para trasladarse hasta la vivienda de la jubilada durante el asalto del fin de semana pasado.

Gracias a los primeros avances de la investigación, el fiscal Patricio Ferrari confirmó que la víctima fue objeto de una entradera organizada por la Banda del Millón.

Los dos detenidos acusados del robo y asesinato a la mujer de 81 años en su casa de Acasusso, en San Isidro.

La sugestiva pintada que dejó uno de los detenidos

Por otro lado, los investigadores determinaron que uno de los detenidos había realizado una pintada con la frase: “En barrio de ricachones ni armas ni rencores”. Al vincular este hecho con el modus operandi del grupo delictivo, se procedió a la detención del resto de los implicados.

Tras los avances en la investigación, se confirmó que, como mínimo, dos de los detenidos “habían tenido activa intervención en el homicidio de la víctima ocurrido en horas de la noche del sábado 25 de octubre”. Al parecer, estos individuos serían responsables de los golpes y hematomas múltiples que la autopsia reveló en el cuerpo de la mujer.

La Banda del Millón continúa siendo objeto de pesquisas por diversos robos cometidos en la zona norte y, actualmente, también por este homicidio. Las investigaciones indican que el grupo delictivo contaba con la colaboración de internos del Penal 57 de Campana, quienes desde la cárcel identificaban los domicilios a atacar y mantenían contacto con los autores materiales mientras se cometían los delitos.

A fines de agosto, dos adolescentes vinculados a la banda fueron detenidos por agentes de la Comisaría 11a de San Isidro. Se trata de G.M., de 15 años, y V.J.G., de 16, quienes pocos instantes antes de su captura habían intentado asaltar una vivienda en la misma zona. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el menor de ellos se encontraba prófugo desde enero de este año, vinculado a una causa por homicidio criminis causa y robo agravado.

De acuerdo con la información aportada por los investigadores a este medio, los sospechosos fueron localizados por la Policía en la intersección de las calles José Ingenieros y Bergallo, a corta distancia de la villa La Cava, mientras se desplazaban en una moto Honda Wave de color blanca.

Al intentar ser identificados por los uniformados, los jóvenes emprendieron la fuga a toda velocidad. Tras una persecución que se extendió por varias cuadras, los ladrones fueron interceptados por la Policía y terminaron aprehendidos.