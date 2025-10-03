viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 19:55
Policiales.

Aún no hay detenidos por el robo de $90 millones y sigue el misterio

Un hombre denunció el robo de 90 millones de pesos que llevaba en su vehículo para realizar un depósito bancario.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El pasado lunes por la tarde, un vecino de San Salvador de Jujuy denunció ante la brigada de investigaciones de Palpalá que había sufrido el robo de una suma millonaria mientras circulaba en su vehículo. Según el testimonio de la víctima, el dinero —destinado a un depósito bancario— desapareció en algún tramo entre Palpalá y la capital jujeña, aunque no pudo precisar en qué momento exacto.

La oficial principal Emilce Ceballos, en diálogo con Canal 4, detalló: “Una persona mayor de edad manifestó que le habían sustraído de su vehículo una cantidad importante de dinero. Por el momento, el personal de la brigada continúa con las tareas investigativas. Hasta ahora no tenemos detenidos”.

Ceballos explicó que la víctima había salido de su domicilio particular con el dinero, recorrió parte de la ciudad de Palpalá y, al regresar a San Salvador, notó la ausencia de los $90 millones.

“Desconoce y no recuerda en qué trayecto pudo haber desaparecido ese dinero”, agregó la funcionaria.

La policía indicó que se están llevando adelante tareas de rigor en Palpalá y zonas aledañas para intentar esclarecer el caso. Sobre la posibilidad de detenciones en los próximos días, Ceballos señaló que dependerá de los avances en la recolección de pruebas y testimonios.

Qué dice la denuncia de la víctima del robo

Según el testimonio de la víctima, el dinero estaba destinado a cancelar una deuda con una distribuidora de bebidas y se encontraba guardado en dos bolsas plásticas negras, colocadas en el asiento del acompañante.

El damnificado relató que durante la jornada se trasladó desde la ciudad de Palpalá hacia la capital jujeña. Al mediodía detuvo su marcha en una estación de GNC, ubicada en el cruce de la Ruta Nacional 66 y el puente de acceso al Camino a Río Blanco. Allí descendió del automóvil para dirigirse al baño, dejando el dinero a la vista en el interior del rodado.

Robo de un auto
En solo cinco minutos delincuentes se llevaron $90 millones de un vehículo estacionado en una estación de servicio en San Salvador de Jujuy. (imagen ilustrativa realizada por todojujuy con IA)

En solo cinco minutos delincuentes se llevaron $90 millones de un vehículo estacionado en una estación de servicio en San Salvador de Jujuy. (imagen ilustrativa realizada por todojujuy con IA)

La ausencia del hombre, según estimó, no superó los cinco minutos, tiempo suficiente para que los delincuentes concretaran el robo. Cuando retomó el viaje, advirtió con sorpresa que las bolsas con la millonaria suma habían desaparecido.

Ante la magnitud del hecho, la víctima se presentó de inmediato en la Dirección General de Investigaciones, en barrio Chijra, donde radicó la denuncia. En su declaración brindó detalles del trayecto realizado entre Palpalá y San Salvador de Jujuy, con el objetivo de aportar elementos que ayuden a la policía a reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables del millonario robo.

El caso está bajo investigación y, hasta el momento, no trascendieron pistas sobre la identidad de los autores ni sobre el destino del dinero sustraído.

