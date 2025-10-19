Millonario robo en el Museo del Louvre: se llevaron nueve joyas de la colección de Napoleón

El Museo del Louvre de París , uno de los más emblemáticos y visitados del mundo, fue escenario este domingo por la mañana de un robo cinematográfico en el que un grupo de delincuentes sustrajo nueve joyas históricas pertenecientes a la colección de Napoleón Bonaparte y la Emperatriz Eugenia .

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, confirmó que las piezas robadas tienen un “valor incalculable” , y aseguró que se trató de una banda altamente organizada que había hecho un reconocimiento previo del lugar.

Según las primeras investigaciones, los ladrones ingresaron al museo a través de la fachada que da al río Sena , aprovechando que en ese sector se realizan obras de mantenimiento. Fingiendo ser obreros, utilizaron un montacargas para acceder directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las Joyas de la Corona Francesa.

Los cristales que protegían las joyas fueron cortados con una herramienta de disco, y la operación —según Nuñez— duró apenas siete minutos. Tras el robo, una de las joyas fue hallada fuera del museo, presuntamente la corona de la Emperatriz Eugenia, que habría resultado dañada.

Caos entre los visitantes al Museo del Louvre

El Louvre cerró sus puertas durante el resto del día “por razones excepcionales”, mientras la policía acordonaba el área y evacuaba a los visitantes. Videos compartidos en redes mostraron escenas de confusión entre los turistas y un fuerte operativo de seguridad en torno al palacio.

Una historia marcada por robos célebres

Este nuevo episodio revive la memoria del robo más famoso del Louvre, ocurrido en 1911, cuando la Mona Lisa fue sustraída por Vincenzo Peruggia, un ex empleado del museo, y recuperada dos años después en Florencia. En 1983, también fueron robadas dos armaduras renacentistas, recuperadas casi cuatro décadas más tarde.

Con más de 33.000 obras que abarcan desde la antigüedad mesopotámica hasta los grandes maestros europeos, el Louvre no solo resguarda tesoros universales como la Venus de Milo o la Victoria Alada de Samotracia, sino que también carga con el legado de los saqueos napoleónicos, hoy motivo de intensos debates sobre restitución.

La policía francesa continúa la investigación, mientras las autoridades del museo evalúan los daños y refuerzan las medidas de seguridad para proteger una colección que forma parte del patrimonio cultural más valioso del planeta.