El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos

El riesgo país argentino volvió a perforar el piso de los 500 puntos básicos este lunes , en el inicio de una semana positiva para los bonos soberanos en dólares. El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó cerca de los 498 puntos , un nivel que no se veía desde fines de enero.

La baja del riesgo país refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la deuda argentina. En términos prácticos, cuanto menor es este indicador, menor es la tasa extra que debería pagar el país para financiarse frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La caída estuvo acompañada por una suba en los bonos argentinos, que comenzaron la jornada con mejoras en Wall Street. Según informó La Nación, en las primeras operaciones el riesgo país retrocedió 12 unidades y se ubicó en 498 puntos básicos , con una baja del 2,35% .

Analista señalan que es la primera vez en casi cuatro meses que el indicador vuelve a ubicarse por debajo de los 500 puntos. L a mejora abre una ventana más favorable para el Gobierno si decidiera refinanciar vencimientos en el mercado internacional, aunque desde el equipo económico de Luis Caputo remarcaron que, por ahora, no está previsto salir a buscar deuda externa este año.

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Qué significa para la economía

El riesgo país es una referencia clave para los mercados porque mide la confianza de los inversores en la capacidad de pago de una economía. Cuando baja, los bonos tienden a subir y el costo financiero del país se reduce.

Para el Gobierno, el dato es leído como una señal positiva dentro del programa económico, ya que mejora el clima financiero y fortalece la cotización de la deuda. Sin embargo, los analistas suelen advertir que la baja del indicador no implica por sí sola una mejora inmediata en la economía cotidiana, sino una señal de confianza en el frente financiero.

El antecedente de enero

La última vez que el riesgo país había tocado niveles similares fue a fines de enero, cuando llegó a ubicarse cerca de los 484 puntos básicos. En ese momento, la mejora estuvo vinculada al fortalecimiento de los bonos y a la expectativa de los inversores por la acumulación de reservas del Banco Central.