Alberto Siufi admitió el déficit en el ISJ: "El Gobierno aporta 4 mil millones de pesos por mes"

En su habitual encuentro con la prensa, el Secretario de Comunicación de la provincia, Alberto Siufi, habló de la situación del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y sostuvo que “el Gobierno está convencido que en el ISJ se brinda un muy buen servicio” y reconoció que “tiene problemas menores, los tiene, pero cuando un afiliado tiene un problema de fondo, ya sea un trasplante o lo que sea, más allá del costo, tiene la solución”.

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Jujuy. Acuerdo con el ISJ: "No podemos llegar a medidas de fuerza que afectan a 190 mil afiliados"

“Estamos convencidos que el servicio que brindamos es absolutamente de excelencia. En los temas graves es absolutamente de excelencia”, afirmó y reconoció además alguno s puntos por mejorar, “dentro de este marco nos falta muchas cosas como especialidades que no tenemos, el servicio de odontología es malo en el ISJ y en la obra social que usted quiera, tenemos deficiencias”.

“El ISJ tiene un déficit donde el Gobierno está poniendo entre 3 mil y 4 mil millones de pesos por mes. Es un problema realmente complejo y que la gente no lo termina de entender”, dijo Siufi y agregó que “el afiliado se queja de la burocracia, de algunas restricciones. Tienen derecho a quejarse, pero también tienen que saber cuál es la realidad.

En este sentido aseveró que “vamos a luchar para que los aranceles diferenciados no existan”.

Sobre los números de la obra social provincial, Siufi dijo que “el ISJ, con 190 mil afiliados, es el que les da trabajo a todo el mundo, por eso creo que merece una discusión en profundidad”.

“Capaz que haya que rever todos los contratos, cortar y empezar de nuevo. Por poner parches hemos llegado a una situación de perder 3 mil o 4 mil millones de pesos por mes que tenemos que aportar.

Alberto Siufi conferencia Gobierno (3)

LOS NÚMEROS DEL ISJ

Alberto Siufi aseveró que “el ISJ tiene 190.917 afiliados de los cuales 180.792 son obligatorios. De esos 36.804 son jubilados y pensionados y activos 143.988. Así también los afiliados adherentes 8633, leyes especiales 1492”.

“Los ingresos por aporte y contribuciones, si toda la plata que la provincia paga estaría en blanco, es de un poco más de 13 mil millones de pesos por mes. Hoy el Gobierno, como dije, aporta 4 mil millones de pesos”.

ESTRUCTURA DE GASTOS DE LA PROVINCIA:

Sobre los gastos del ISJ, el Secretario de Comunicación detalló:

Sanatoriales, ambulatorios, coaseguro y módulos extraordinarios: 9 mil cuarenta y cuatro millones de pesos, el 48% del gasto se va en este concepto.

Medicamentos de alto: costo 4 mil doscientos millones de pesos, el 22% del gasto.

Farmacias: mil trescientos millones de pesos, el 7%.

Colegios chicos y odontología: mil noventa y cuatro millones de pesos, el 6%.

Diálisis: 800 millones de pesos, el 4%.

Geriátricos, internación domiciliaria, oxígeno y ortopedia: 389 millones de pesos, el 2%.

Derivaciones: 450 millones de pesos, el 2%.

Servicios varios e impuestos: 350 millones de pesos.

Sueldos: 500 millones de pesos, el 3%.

“Esto suma 18 mil novecientos noventa y tres millones de pesos. Esto quiere decir que por cada afiliado tenemos un gasto de $99.483 por mes”, sostuvo el funcionario.

Siufi reconoció además que “el ISJ no es como las prepagas. Los grandes sueldos que pueden tener algunos sectores, la justicia por ejemplo que son sueldos de 5 millones por ejemplo, podrían estar aportando 600 o 700 mil pesos se fueron a prepagas”.

En este sentido recordó que el ISJ también cumple una función social, “los jornalizados con un sueldo bajo tienen los mismos servicios que todos pagando 50 mil pesos por el grupo familiar. Esta gente va a seguir con los mismos servicios que todos pero hay que empezar a entender dónde estamos parados”.

“Los prestadores también tienen que empezar a entender que se puede tirar la soga hasta un punto, no matemos a la gallina de los huevos de oro. Antes de cortar servicio tenemos que comenzar a debatir este tema fuertemente, empezar a generar conciencia de esto”, afirmó.

Conferencia de prensa Alberto Siufi

RÉGIMEN DE USO DE CELULARES EN LAS ESCUELAS

Alberto Siufi habló también de la implementación del nuevo régimen del uso de celulares en Jujuy, anunciado la semana pasada en el marco de las amenazas por tiroteo en diferentes escuelas y colegios de la provincia.

En ese sentido recordó que el mismo entró en vigencia hoy, “hay una guía que se ha dado en todos los colegios y escuelas. Seguramente generará problemas y habrá cosas que se irán mejorando, se hará camino al andar”.

El secretario sostuvo además que esta medida “se aceleró por los hechos de la semana pasada pero es algo que se venía estudiando”.

En relación al rol de los docentes con esta normativa, Siufi dijo que “deberán hacerse responsables de los celulares. Lo que no podrán hacer los alumnos es estar con los celulares adentro del aula”.

“Si tienen la capacidad para, cuando el tema a tratar amerite el uso de los celulares, de devolvérselos para que los chicos puedan trabajar con esto”, agregó.

El Secretario reconoció que la medida puede generar algunas críticas por parte de la comunidad educativa y los padres, “rreconocemos que es un tema polémico y que nos va a traer algunos dolores de cabeza, pero se puede corregir y mejorar

Así también el funcionario sostuvo que “no se desconoce lo que significa el teléfono celular en materia educativa, pero también es real que en la gran mayoría de los casos no se necesita el celular. El teléfono es un elemento de distracción, nos pasa a los grandes también, nos pasa a todos”.

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NARCOTRÁFICO EN LA FRONTERA NORTE

Sobre los diferentes operativos que se están llevando adelante en Jujuy en la lucha contra el narcotráfico, Siufi dijo que “hay un trabajo investigativo muy grande en relación al narcomenudeo que te dice por dónde está entrando la droga. Está claro que todo lo que es marihuana es por la zona de Misiones y Corrientes”.

“La cocaína está entrando por el norte del país, está entrando mucho por el norte salteño, no el nuestro”, agregó el Secretario y afirmó que “eso de que nosotros somos lugares de paso hay que tener mucho cuidado porque queda”.

Sobre la situación que se vive en la región, sostuvo que “tenemos una frontera tan extensa entre Salta y Jujuy con Bolivia que formamos parte de la ruta de complicación”.

“La mayoría de los secuestros de grandes cantidades no se están dando en áreas jujeñas. Esto no quiere decir que estamos conformes con esta situación. Tenemos un problema con la droga muy grande en el país y el norte Argentino lo tiene, sin ningún lugar a dudas”, finalizó.