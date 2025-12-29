Este lunes las acciones argentinas suben hasta 3% en Wall Street

Movimiento en Wall Street

La última semana del año 2025, los mercados inician con el foco de la atención puesto en el efecto sobre los precios de activos y bonos de la aprobación del Presupuesto 2026 el pasado viernes 26 de diciembre, cuando las operaciones del mercado ya habían cerrado.

La victoria legislativa conseguida por el Gobierno Nacional de Javier Milei con la sanción de la llamada “ley de leyes”, brinda un escenario de previsibilidad, a la vez que garantiza la continuidad de los objetivos de superávit fiscal y ajuste del gasto público que son seguidos de cerca por los mercados.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street saltan hasta 35% en el premarket y los bonos hasta 23%. Wall Street Aunque los negocios en Wall Street marcan un sesgo negativo en el pre-market, los ADR de compañías argentinas negociados en dólares registran alzas. Grupo Galicia sube un 3,5%, YPF asciende 0,4%, Banco Supervielle suma 0,3% y Pampa Energía gana 2,8% a las 10:15 horas.

Los bonos Globales ascienden un 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que se asienta en los 580 puntos básicos para la Argentina, cerca del piso de 560 unidades registrado en enero.

En este contexto, el resultado favorable en el Congreso de la Nación para el Gobierno de Javier Milei, implica un fortalecimiento en el plano político, que avizora perspectivas positivas para el tratamiento de las reformas laboral y tributaria en febrero próximo. Considerando este escenario, la gran mayoría de los analistas e inversores esperan un alza de bonos y acciones en la plaza local y Wall Street junto con un probable descenso del riesgo país.

