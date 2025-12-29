lunes 29 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de diciembre de 2025 - 13:09
Economía.

Este lunes las acciones argentinas suben hasta 3% en Wall Street

Los activos argentinos registran mejoras en el tramo final del año financiero. Estas modificaciones se dan luego de ser aprobado el Presupuesto 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Movimiento en Wall Street

Movimiento en Wall Street

Lee además
Donald Trump recibió a Zelenski y lanzó una advertencia sobre el futuro de la guerra / foto de El País
Conflicto.

Donald Trump recibió a Zelenski y lanzó una advertencia sobre el futuro de la guerra
el volcan kilauea de hawai entro en erupcion en navidad video
Mundo.

El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción en Navidad

La victoria legislativa conseguida por el Gobierno Nacional de Javier Milei con la sanción de la llamada “ley de leyes”, brinda un escenario de previsibilidad, a la vez que garantiza la continuidad de los objetivos de superávit fiscal y ajuste del gasto público que son seguidos de cerca por los mercados.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street saltan hasta 35% en el premarket y los bonos hasta 23%.
Wall Street

Wall Street

Aunque los negocios en Wall Street marcan un sesgo negativo en el pre-market, los ADR de compañías argentinas negociados en dólares registran alzas. Grupo Galicia sube un 3,5%, YPF asciende 0,4%, Banco Supervielle suma 0,3% y Pampa Energía gana 2,8% a las 10:15 horas.

Los bonos Globales ascienden un 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que se asienta en los 580 puntos básicos para la Argentina, cerca del piso de 560 unidades registrado en enero.

En este contexto, el resultado favorable en el Congreso de la Nación para el Gobierno de Javier Milei, implica un fortalecimiento en el plano político, que avizora perspectivas positivas para el tratamiento de las reformas laboral y tributaria en febrero próximo. Considerando este escenario, la gran mayoría de los analistas e inversores esperan un alza de bonos y acciones en la plaza local y Wall Street junto con un probable descenso del riesgo país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump recibió a Zelenski y lanzó una advertencia sobre el futuro de la guerra

El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción en Navidad

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Primer mensaje de Navidad de León XIV: condenó las guerras y puso el foco en Gaza y los refugiados

Bolivia confirmó los dos primeros casos de gripe H3N2

Las más leídas

Tormentas en Jujuy. video
Lluvias.

¿Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy?

Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río. video
Puna.

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río en Jujuy

Pago de bono.
Pagos.

Este lunes acreditarán la primera cuota del Bono Extraordinario a docentes de Jornada Extendida

Seis hombres habían quedado varados en una isla tras la crecida del río. 
Sábado.

Seis pescadores fueron rescatados tras la crecida del Río Grande

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel