jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 19:56
Inflación.

Cuáles son los alimentos que más subieron en diciembre en Jujuy

Carnes, frutas y verduras lideraron las subas de diciembre en Jujuy. Con aumentos de hasta el 14%, los alimentos básicos volvieron a impactar en el bolsillo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

La inflación de diciembre de 2025 en San Salvador de Jujuy fue del 2,9%, pero el rubro Alimentación y bebidas registró una suba superior al promedio: 3,4%, según el último informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC). Dentro de ese capítulo, varios alimentos básicos mostraron incrementos significativos que impactaron de lleno en el bolsillo de las familias.

Carnes: los mayores aumentos del mes

Uno de los grupos con subas más fuertes fue el de las carnes, con incrementos de dos dígitos en algunos cortes:

  • Carne picada: +10,2%

  • Nalga: +7,9%

  • Cuadrada: +7,2%

  • Cuadril: +6,2%

  • Asado: +5,4%

Estos aumentos consolidan a la carne como uno de los productos que más presión ejerce sobre el gasto mensual, teniendo en cuenta que integra el rubro de mayor peso dentro de la canasta del IPC.

Frutas y verduras: subas marcadas y caídas puntuales

En el sector de frutas y verduras se observaron fuertes contrastes. Algunas variedades subieron con fuerza:

  • Banana: +14,1%

  • Naranja: +11,4%

  • Manzana: +11,3%

  • Cebolla: +10,0%

  • Papa: +9,5%

Economía
Inflaci&oacute;n de diciembre: cu&aacute;les fueron los alimentos que m&aacute;s aumentaron.&nbsp;

Inflación de diciembre: cuáles fueron los alimentos que más aumentaron.

En contrapartida, otros productos registraron bajas importantes durante el mes:

  • Zapallo: -13,9%

  • Lechuga: -12,2%

  • Mandarina: -8,4%

  • Tomate redondo: -6,3%

Lácteos, panificados y almacén

Entre los productos de consumo diario, los aumentos fueron más moderados, aunque igualmente por encima del promedio en algunos casos:

  • Pollo: +3,1%

  • Aceite (1 litro): +3,3%

  • Galletitas dulces: +3,0%

  • Queso de postre: +4,1%

  • Mortadela: +4,2%

Otros artículos mostraron bajas, como la leche en polvo (-5,9%), el jamón cocido (-8,1%) y la manteca (-1,3%).

Alimentos y bebidas, el rubro que más pesa

Según la DiPEC, Alimentación y bebidas representa el 50,32% del total de la canasta del IPC en Jujuy, por lo que cualquier variación en estos productos tiene un impacto directo y fuerte en el costo de vida.

Si bien diciembre mostró subas heterogéneas, los datos reflejan que las carnes, frutas y verduras fueron los alimentos que más aumentaron, cerrando el año con presión inflacionaria sobre los productos esenciales de la mesa jujeña.

