martes 13 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de enero de 2026 - 21:00
Inflación.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en Argentina durante 2025

El INDEC publicó los datos de la inflación durante el año pasado y reveló cuáles fueron los productos que tuvieron los incrementos más potentes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Lee además
ley de etiquetado frontal: como cambio la forma de comprar alimentos en jujuy video
Nutrición

Ley de Etiquetado Frontal: cómo cambió la forma de comprar alimentos en Jujuy
Cambiosen Paso de la Patria video
Ordenanzas.

Cambios en Paso de la Patria: "Trabajan para que el turismo se sienta tranquilo"

En ese contexto, informó que los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una suba del 2,6% en diciembre y acumularon 32,2% en todo el año, siendo el rubro con mayor incidencia en la inflación general

Qué productos subieron más en diciembre

Durante diciembre, los carnes y derivados aumentaron 7,3% a nivel nacional, impulsados por el alza del asado (+13,5%), la nalga (+9,9%) y el cuadril (+10,4%)

Otros incrementos destacados:

  • Leche y productos lácteos: +1,9%

  • Frutas: +2,3%

  • Azúcar y dulces: +2,2%

  • Aceites y grasas: -0,2% (descenso leve)

Entre los alimentos frescos, el tomate bajó un 33,7% y la papa un 1,1%, mientras que el limón aumentó 31,2% y la manzana 16,4%.

La inflación en el rubro se aceleró pero el traslado a precios de la volatilidad del tipo de cambio fue "acotado y heterogéneo", según analistas.
Los alimentos que m&aacute;s subieron en 2025 en Argentina.

Los alimentos que más subieron en 2025 en Argentina.

Los mayores aumentos del año en Argentina

En el acumulado 2025, los alimentos con mayores incrementos fueron:

  • Carnes y derivados: +51,0%

  • Frutas: +48,4%

  • Aceites, grasas y manteca: +34,1%

  • Azúcar, dulces y golosinas: +24,3%

  • Pan y cereales: +27,3%

Los productos lácteos y los huevos tuvieron subas más moderadas, del 20,6% promedio, mientras que las verduras mostraron el menor aumento del año (+7,3%), con fuertes caídas estacionales.

Impacto en los hogares

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas representa el 23,4% del gasto total de los hogares argentinos, por lo que sigue siendo el principal determinante del costo de vida

El aumento de los precios en productos básicos como la carne, el pan y el aceite impactó especialmente en las familias de menores ingresos, mientras que la desaceleración en el último trimestre brindó cierto alivio, aunque con una canasta todavía elevada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ley de Etiquetado Frontal: cómo cambió la forma de comprar alimentos en Jujuy

Cambios en Paso de la Patria: "Trabajan para que el turismo se sienta tranquilo"

Nuevo piso de Ganancias y escalas del Monotributo: cuánto suben y desde cuándo rigen

Así es Las Pirquitas, el rincón rural de Catamarca perfecto para desconectar junto a tu familia

¿Cuánto necesitó una familia argentina en diciembre para no ser pobre o indigente?

Lo que se lee ahora
En Salta investigan embutidos con presunta carne defelino (Foto ilustrativa)
Aberrante.

En Salta investigan embutidos con presunta carne de felino

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Granizo en Jujuy. video
Tiempo.

Gran parte de Jujuy sigue bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Robo millonario en Jujuy (Imagen ilustrativa). video
Inseguridad.

Otro robo millonario en Jujuy: se llevaron más de $10 millones de un comercio

Lugar donde están los perros. video
Maltrato.

Los Perales: qué pasará con perros abandonados tras la detención de su dueño

No quiere salir de casa: habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa expuesto por influencers de Salta video
Polémica.

"No quiere salir de casa": habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa expuesto por influencers de Salta

Rescate en La Viña de Pastora Valerio
Jujuy.

Estaba desaparecida y la encontraron después de dos días en un arroyo de La Viña

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel