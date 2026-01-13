Cuáles fueron los alimentos que más subieron en Argentina durante 2025

Este martes por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de diciembre del 2025 fue de 2,8% y la interanual acumuló 31,5%.

En ese contexto, informó que los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una suba del 2,6% en diciembre y acumularon 32,2% en todo el año , siendo el rubro con mayor incidencia en la inflación general

Durante diciembre, los carnes y derivados aumentaron 7,3% a nivel nacional, impulsados por el alza del asado (+13,5%), la nalga (+9,9%) y el cuadril (+10,4%)

Leche y productos lácteos: +1,9%

Frutas: +2,3%

Azúcar y dulces: +2,2%

Aceites y grasas: -0,2% (descenso leve)

Entre los alimentos frescos, el tomate bajó un 33,7% y la papa un 1,1%, mientras que el limón aumentó 31,2% y la manzana 16,4%.

La inflación en el rubro se aceleró pero el traslado a precios de la volatilidad del tipo de cambio fue "acotado y heterogéneo", según analistas. Los alimentos que más subieron en 2025 en Argentina.

Los mayores aumentos del año en Argentina

En el acumulado 2025, los alimentos con mayores incrementos fueron:

Carnes y derivados: +51,0%

Frutas: +48,4%

Aceites, grasas y manteca: +34,1%

Azúcar, dulces y golosinas: +24,3%

Pan y cereales: +27,3%

Los productos lácteos y los huevos tuvieron subas más moderadas, del 20,6% promedio, mientras que las verduras mostraron el menor aumento del año (+7,3%), con fuertes caídas estacionales.

Impacto en los hogares

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas representa el 23,4% del gasto total de los hogares argentinos, por lo que sigue siendo el principal determinante del costo de vida

El aumento de los precios en productos básicos como la carne, el pan y el aceite impactó especialmente en las familias de menores ingresos, mientras que la desaceleración en el último trimestre brindó cierto alivio, aunque con una canasta todavía elevada.