Cuáles fueron los alimentos que más subieron en Argentina durante 2025

En ese contexto, informó que los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una suba del 2,6% en diciembre y acumularon 32,2% en todo el año, siendo el rubro con mayor incidencia en la inflación general
Qué productos subieron más en diciembre
Durante diciembre, los carnes y derivados aumentaron 7,3% a nivel nacional, impulsados por el alza del asado (+13,5%), la nalga (+9,9%) y el cuadril (+10,4%)
Otros incrementos destacados:
Leche y productos lácteos: +1,9%
Frutas: +2,3%
Azúcar y dulces: +2,2%
Aceites y grasas: -0,2% (descenso leve)
Entre los alimentos frescos, el tomate bajó un 33,7% y la papa un 1,1%, mientras que el limón aumentó 31,2% y la manzana 16,4%.
Los mayores aumentos del año en Argentina
En el acumulado 2025, los alimentos con mayores incrementos fueron:
Carnes y derivados: +51,0%
Frutas: +48,4%
Aceites, grasas y manteca: +34,1%
Azúcar, dulces y golosinas: +24,3%
Pan y cereales: +27,3%
Los productos lácteos y los huevos tuvieron subas más moderadas, del 20,6% promedio, mientras que las verduras mostraron el menor aumento del año (+7,3%), con fuertes caídas estacionales.
Impacto en los hogares
El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas representa el 23,4% del gasto total de los hogares argentinos, por lo que sigue siendo el principal determinante del costo de vida
El aumento de los precios en productos básicos como la carne, el pan y el aceite impactó especialmente en las familias de menores ingresos, mientras que la desaceleración en el último trimestre brindó cierto alivio, aunque con una canasta todavía elevada.