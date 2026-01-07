miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 17:54
Nutrición

Ley de Etiquetado Frontal: cómo cambió la forma de comprar alimentos en Jujuy

Desde la llegada de los octógonos negros por la ley de etiquetado frontal, una nutricionista detalla los hábitos de consumo que detecta en Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ley de etiquetado frontal.jpg

La implementación de la Ley de Etiquetado Frontal marcó un antes y un después en la manera de elegir alimentos en Jujuy. Los octógonos negros que advierten sobre exceso de azúcar, sodio, grasas o calorías no pasaron desapercibidos y, con el tiempo, empezaron a modificar hábitos de compra.

Así lo explicó la nutricionista Brunella Giordano, quien aseguró que el cambio se nota tanto en los supermercados como en el consultorio.

Qué cambió en las góndolas de Jujuy

“Desde que se empezó a implementar el sellado, empezamos a ver todos los productos con octógonos negros y eso llamaba mucho la atención”, señaló Giordano. En un primer momento, incluso, detectó reacciones de rechazo.

“Escuché muchas veces que la gente le tenía miedo a estos productos”, contó. Sin embargo, aclaró que el objetivo de la ley no es prohibir ni eliminar por completo los alimentos con sellos, sino brindar información clara.

“No se trata de tener una cocina sin sellos. Se pueden consumir, pero adecuando cantidades y frecuencia”, explicó.

Más información para elegir mejor

Según la especialista, uno de los principales aportes del etiquetado frontal es que permitió compras más conscientes, especialmente en relación con los llamados nutrientes críticos.

“Sirvió mucho para que el comprador pueda identificar rápidamente qué está consumiendo”, indicó, y remarcó que se trata de una política clave en un contexto donde crecen el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

Finalmente
Ley de etiquetado frontal - Foto de archivo: Todo Jujuy

El desafío de la educación alimentaria

Giordano advirtió que, si bien los sellos aportan información básica, no alcanzan por sí solos. “Es necesario complementarlos con educación alimentaria”, afirmó.

En ese sentido, consideró fundamental enseñar desde edades tempranas a leer etiquetas y entender qué significan los nutrientes. “Sería importante trabajar más en escuelas y hogares sobre qué son los hidratos de carbono, las proteínas y qué estamos comiendo realmente”, sostuvo.

Ultraprocesados y consumo infantil

La nutricionista puso el foco en el impacto de los alimentos ultraprocesados, especialmente en niños. “Son productos que generan ganas de seguir comiendo”, explicó, y mencionó aditivos como el glutamato monosódico, que refuerzan esa sensación.

“Es algo similar a lo que pasa cuando alguien quiere dejar las gaseosas: aparece una especie de abstinencia”, comparó. Por eso, remarcó la necesidad de regular el consumo y buscar equilibrio con alimentos más naturales.

Un efecto positivo también en la industria

Además de influir en los consumidores, la ley generó cambios en la producción de alimentos. “La industria entra en competencia para no tener sellos”, señaló Giordano.

Como ejemplo, mencionó mejoras en yogures y otros productos, donde se redujeron azúcares o sodio para evitar las advertencias. “Desde ese punto de vista, la ley funcionó muy bien”, concluyó.

