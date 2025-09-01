lunes 01 de septiembre de 2025
1 de septiembre de 2025 - 13:51
en vivo Economía.

El dólar oficial subió $25 y cerró a $1385, un nuevo máximo desde la salida del cepo

Pasado el mediodía el Dólar oficial se ubicó en los $1390 para la venta; llegado el cierre bajó y terminó en $1385 marcando si nuevo máximo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tras un cierre de mes complejo para los bonos y acciones (con caídas de hasta 25% en dólares), el mercado se enfrenta a la semana previa a las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

El dólar oficial baja en el cierre

La divisa recortó su alza al terminar la rueda del lunes y finalizó la jornada con una cotización de $1.385 para la venta y $1.345 para la compra en la pizarra oficial.

  • Dólar oficial: $1385,00.
  • Dólar tarjeta : $1800,50.
  • Dólar MEP: $1378,59.
  • Dólar CCL: $1386,07
  • Dólar cripto: $1360,83

El dólar oficial sube $30 y se vende a $1390, un nuevo máximo desde la salida del cepo

Sube el dólar oficial

El dólar oficial sube y opera a $1390,00.

Con respecto al último cierre el dólar oficial acumula una suba del 3,35%.

Dólar tarjeta

El dólar tarjeta sube y opera a $1807,00. De esta manera el dólar tarjeta tiene una brecha del 30,00% con el dólar oficial.

Con respecto al último cierre el dólar tarjeta acumula una suba del 3,35%.

Dólar MEP

El dólar MEP sube y cotiza a $1381,02. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,65% con el dólar oficial.

Con respecto al último cierre el dólar MEP acumula una suba del 1,70%.

SUBE el dólar CCL

El dólar CCL sube y cotiza a $1384,26. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del -0,41% con el dólar oficial.

Con respecto al último cierre el dólar CCL acumula una suba del 2,10%.

SUBE el dólar cripto

El dólar cripto sube y opera a $1363,68. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del -1,89% con el dólar oficial.

Con respecto al último cierre el dólar cripto acumula una suba del 1,85%.

¿Cuántos dólares se pueden comprar en el banco a partir del 14 de abril?

Desde el levantamiento del cepo cambiario las personas físicas pueden comprar dólares en el banco de manera ilimitada siempre y cuando se tenga una cuenta en pesos y otra en dólares para hacer la operación.

Según las resoluciones del Banco Central, los usuarios de los bancos deberán notificar a la entidad 48 horas antes solo en caso de hacer una compra superior a los US$100.000. Además, si una persona se dirige por ventanilla a hacer una compra en efectivo, solo podrá comprar 100 dólares físicos.

Cuáles son los tipo de dólar en la Argentina

Qué es el dólar MEP

El dólar MEP es un tipo de cambio que se obtiene mediante la compraventa de acciones o bonos. La única diferencia es que las divisas resultantes se depositan localmente.

Qué es el dólar mayorista

El dólar mayorista o comercial surge del segmento que comanda el Banco Central. Además de la autoridad monetaria, intervienen allí las empresas y bancos que demandan dólares así como los exportadores de granos y oleaginosas que liquidan divisas.

¿Qué diferencia hay entre el dólar blue y el oficial?

El dólar blue es el que circula en el mercado informal o ilegal y suele tener un valor más alto que el oficial. No se compra en bancos o casas de cambio oficiales.

En tanto, el dólar oficial (sin impuestos) es controlado por el Banco Central y tiene dos tipos de cotizaciones: el minorista y mayorista.

Qué es el dólar tarjeta

El dólar tarjeta es la suma del precio del dólar oficial, más un 30% conformado por la retención en concepto de anticipo de Ganancias.

Este es el tipo de cambio que rige para todas las transacciones (compra de bienes o servicios vía tarjeta de crédito o débito) en el exterior, incluidos Netflix o Spotify.

