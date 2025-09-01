El dólar oficial subió $25 y cerró a $1385, un nuevo máximo desde la salida del cepo

Live Blog Post

El dólar oficial sube $30 y se vende a $1390, un nuevo máximo desde la salida del cepo

Sube el dólar oficial

El dólar oficial sube y opera a $1390,00.

Con respecto al último cierre el dólar oficial acumula una suba del 3,35%.

Dólar tarjeta

El dólar tarjeta sube y opera a $1807,00. De esta manera el dólar tarjeta tiene una brecha del 30,00% con el dólar oficial.

Con respecto al último cierre el dólar tarjeta acumula una suba del 3,35%.

Dólar MEP

El dólar MEP sube y cotiza a $1381,02. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,65% con el dólar oficial.

Con respecto al último cierre el dólar MEP acumula una suba del 1,70%.

SUBE el dólar CCL

El dólar CCL sube y cotiza a $1384,26. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del -0,41% con el dólar oficial.

Con respecto al último cierre el dólar CCL acumula una suba del 2,10%.

SUBE el dólar cripto

El dólar cripto sube y opera a $1363,68. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del -1,89% con el dólar oficial.

Con respecto al último cierre el dólar cripto acumula una suba del 1,85%.