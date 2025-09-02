El Gobierno Nacional anunció que intervendrá en el mercado cambiario

El Gobierno nacional informó que intervendrá en el mercado cambiario a partir de hoy con el objetivo de calmar la volatilidad del dólar. La medida fue anunciada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter).

Dólar Dólar. La medida y su justificación “El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, escribió Quirno en su mensaje.

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, la decisión busca terminar con la volatilidad cambiaria y la fluctuación de las tasas en pesos registrada durante los últimos meses, especialmente en el contexto previo a las elecciones.

Cambios en la política cambiaria La intervención implica un abandono temporal del esquema de bandas de flotación, previsto en el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo ese esquema, el Gobierno o el Banco Central no podían vender dólares hasta que la divisa alcanzara el techo de la banda, que actualmente se encuentra alrededor de los $1.470 por dólar.

Desde la cartera económica aclararon que el FMI fue consultado y dio su visto bueno para esta medida, que busca flexibilizar la política cambiaria sin romper los compromisos asumidos en el acuerdo vigente. Contexto del mercado Antes del anuncio de Quirno, el dólar mayorista se ofrecía a $1.370, aproximadamente $100 por debajo del techo de la banda de flotación, lo que lo ubicaba fuera de la zona de intervención según el esquema anterior. La decisión del Gobierno marca un cambio temporal en la estrategia oficial para contener la inestabilidad cambiaria, en un momento marcado por la volatilidad en los mercados y la cercanía de eventos electorales que generan expectativa entre inversores y empresas.

