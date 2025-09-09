Tras el respaldo del FMI, Javier Milei aseguró que mantendrá el plan económico sin cambios

Javier Milei.

El presidente Javier Milei ratificó este martes que no modificará el programa económico que impulsa su gobierno, pese a la incertidumbre política y financiera que atraviesa el país.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario aseguró: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, y destacó que los pilares de su gestión seguirán siendo el equilibrio fiscal, un mercado monetario ajustado, la vigencia del esquema de bandas cambiarias y la desregulación continua.

Embed Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico:

(1) equilibrio fiscal;

(2) mercado monetario ajustado; y

(3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI.

Además, seguiremos desregulando.

VLLC! https://t.co/uCuOXpUj3S — Javier Milei (@JMilei) September 9, 2025 El pronunciamiento llegó poco después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) difundiera un comunicado en el que expresó su respaldo al plan del Gobierno. La portavoz del organismo, Julie Kozack, afirmó que el personal técnico “colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

Kozack también subrayó el compromiso de la Argentina con la sostenibilidad del marco cambiario y monetario, así como con el ancla fiscal y la agenda integral de reformas. El mensaje del FMI y la respuesta del Presidente se dan en un contexto complejo para la economía: con una caída en el ingreso de divisas del agro, fuertes tensiones en el mercado cambiario y el impacto político de la derrota del oficialismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Desde la Casa Rosada interpretan el respaldo del Fondo como una señal de confianza internacional clave para sostener el plan económico en medio de la presión política interna y la volatilidad de los mercados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.