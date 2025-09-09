martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 18:52
País.

Tras el respaldo del FMI, Javier Milei aseguró que mantendrá el plan económico sin cambios

Minutos después del mensaje del Fondo Monetario Internacional, el presidente reafirmó su compromiso con el rumbo económico y descartó cambios.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei.

Javier Milei.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario aseguró: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, y destacó que los pilares de su gestión seguirán siendo el equilibrio fiscal, un mercado monetario ajustado, la vigencia del esquema de bandas cambiarias y la desregulación continua.

Embed

El pronunciamiento llegó poco después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) difundiera un comunicado en el que expresó su respaldo al plan del Gobierno. La portavoz del organismo, Julie Kozack, afirmó que el personal técnico “colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

Kozack también subrayó el compromiso de la Argentina con la sostenibilidad del marco cambiario y monetario, así como con el ancla fiscal y la agenda integral de reformas.

El mensaje del FMI y la respuesta del Presidente se dan en un contexto complejo para la economía: con una caída en el ingreso de divisas del agro, fuertes tensiones en el mercado cambiario y el impacto político de la derrota del oficialismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Desde la Casa Rosada interpretan el respaldo del Fondo como una señal de confianza internacional clave para sostener el plan económico en medio de la presión política interna y la volatilidad de los mercados.

