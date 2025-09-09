martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 16:40
Política.

Se realizó la primera reunión de la mesa política nacional: qué temas hablaron

Participaron Javier Milei, Karina Milei, Martín Menem, Manuel Adorni, Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El mensaje de la mesa política del Gobierno tras su primera reunión.

El mensaje de la mesa política del Gobierno tras su primera reunión.

Intenta reconstruir puentes de diálogo con diversos espacios, optimizar los mecanismos de resolución en temas internos del partido y recuperar protagonismo de cara a las elecciones del 26 de octubre.

El mensaje de la mesa política del Gobierno tras su primera reunión.

Del encuentro participan, junto al mandatario, la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el estratega político Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el portavoz oficial Manuel Adorni.

El gobierno difundió esta tarde la primera imagen oficial de la mesa política nacional, conformada luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires como reacción ante la contundente derrota a manos del peronismo.

“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, indica el texto que acompañó la foto difundida a través de la red social X.

Embed

“Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen. La libertad avanza o Argentina retrocede”, cierra el comunicado.

Por su parte, Javier Milei posteó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La mesa política nacional no es la única que se concretó un día después de los comicios en PBA. Manuel Adorni comunicó en redes sociales que Milei le pidió a Francos que reúna a todos los gobernadores nuevamente. La intención es reanudar el diálogo federal, luego de las tensiones que generaron los armados libertarios con el sello 100% violeta.

