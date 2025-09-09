Se realizó la primera reunión de la mesa política nacional: qué temas hablaron

El presidente, Javier Milei , abrió este martes a las 9.30 en la Casa Rosada los encuentros de la mesa política organizada por el Ejecutivo tras el revés electoral sufrido por La Libertad Avanza en los comicios recientes de la provincia de Buenos Aires.

Intenta reconstruir puentes de diálogo con diversos espacios , optimizar los mecanismos de resolución en temas internos del partido y recuperar protagonismo de cara a las elecciones del 26 de octubre .

Del encuentro participan, junto al mandatario, la secretaria general Karina Milei , el jefe de Gabinete Guillermo Francos , la ministra de Seguridad Patricia Bullrich , el estratega político Santiago Caputo , el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el portavoz oficial Manuel Adorni .

El gobierno difundió esta tarde la primera imagen oficial de la mesa política nacional, conformada luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires como reacción ante la contundente derrota a manos del peronismo.

“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, indica el texto que acompañó la foto difundida a través de la red social X.

El Presidente Javier Milei lideró la nueva Mesa Política Nacional. Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad.



Por su parte, Javier Milei posteó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La mesa política nacional no es la única que se concretó un día después de los comicios en PBA. Manuel Adorni comunicó en redes sociales que Milei le pidió a Francos que reúna a todos los gobernadores nuevamente. La intención es reanudar el diálogo federal, luego de las tensiones que generaron los armados libertarios con el sello 100% violeta.