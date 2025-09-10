miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 11:41
Política.

Javier Milei hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026

El lunes 15 a las 21hs, Javier Milei hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026, clave en la estrategia oficial rumbo a octubre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
“El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Fin”, informó el vocero presidencial.

La decisión de comunicar el proyecto presupuestario a través de una transmisión nacional se da luego de varias reuniones en la Casa Rosada, entre ellas la tercera sesión de gabinete de la semana y el reciente encuentro de la mesa política nacional, un nuevo ámbito impulsado por Milei para coordinar la estrategia partidaria y de gestión.

En la reunión de gabinete realizada ayer, martes 9 de septiebre, en el Salón Eva Perón participaron figuras centrales del Gobierno: Karina Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Gerardo Werthein, Mario Lugones, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich y Luis Petri. También estuvieron Manuel Adorni, María Ibarzábal y el asesor Santiago Caputo.

Cadena Nacional
El anuncio se produce en un contexto de reconfiguración interna dentro del oficialismo, que busca recuperar terreno de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Tras el revés bonaerense, Milei decidió involucrarse más de lleno en la campaña, acompañado por su hermana Karina, Martín y Eduardo “Lule” Menem, y sumando al esquema a referentes como Caputo y Bullrich.

Encuentro de gobernadores de Provincias Unidas en Córdoba

El presidente instruyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a recomponer los vínculos con los gobernadores, en medio de una relación marcada por tensiones y reclamos de mayores fondos. Desde la Casa Rosada aclararon que no necesariamente habrá una propuesta económica directa, pero sí se buscarán acuerdos políticos que garanticen apoyo a las reformas.

Cadena nacional: Milei anunciará el Presupuesto 2026 tras la derrota en Buenos Aires

Con el anuncio del lunes, el Ejecutivo intentará mostrar rumbo económico y disciplina fiscal, reforzando el mensaje de que el Presupuesto 2026 será la hoja de ruta para continuar con los cambios estructurales. Desde el oficialismo afirman que “no hay otro camino” y que el proyecto será una herramienta central para sostener el programa de gobierno.

