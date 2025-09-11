jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 08:05
Efemérides.

Por qué el 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro

Desde 1945, en Argentina el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro. Te contamos los motivos y la historia de esta efeméride.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
docentes aulas.jpg

Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula” y uno de los impulsores de la educación en el país.

La historia del Día del Maestro en Argentina

El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en conmemoración a Domingo Faustino Sarmiento, considerado “padre del aula” e impulsor de una ley que proponía que en Argentina la educación debía ser universal, obligatoria, gratuita y laica.

Sarmiento -que también fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874- sentó las bases de la educación en Argentina y propuso crear una Ley Nacional de Educación. Si bien durante su gobierno no pudo concretar esta iniciativa, la misma sí se logró durante la presidencia de Julio Argentino Roca (en 1884), cuando se sancionó la Ley N° 1420, norma que estableció que la educación debía ser universal, obligatoria, gratuita y laica.

domingo faustino sarmiento
Domingo Faustino Sarmiento.

Domingo Faustino Sarmiento.

Nacido el 15 de febrero de 1811 en San Juan, Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888-a sus 77 años- en Asunción (Paraguay). En su honor, en 1943 se realizó la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas en Panamá, donde se decidió ponerle conmemorar el Día del Maestro cada 11 de septiembre.

En Argentina, la fecha comenzó a celebrarse a partir de 1945, cuando el presidente de facto Edelmiro Farrell decretó que el 11 de septiembre se homenajee a los maestros argentinos.

