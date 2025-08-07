¿Qué le pasó a la cantante María Becerra?

Tras confirmar su show en River para el 12 de diciembre , María Becerra visitó Perros de la calle ( Urbana Play FM ), donde compartió el difícil episodio que vivió recientemente y cómo afectó su salud mental . Durante la charla con Andy Kusnetzoff y Gabriel Rolón , se conmovió al contar cómo esto le cambió la forma de ver la vida.

“Tengo mucho miedo de morirme y ataques de ansiedad ”, confesó con sinceridad la cantante. Al comienzo de la nota, La nena de Argentina recordó sus sueños de infancia ligados a la música y expresó su ilusión actual de colaborar con Lady Gaga . Pero la conversación tomó un tono más íntimo cuando Kusnetzoff le preguntó si recordaba cuándo sintió que maduró de golpe .

“Durante el 2019 y 2020 que fue cuando explotó mi carrera musical y cuando estaba encerrada en mi casa . Veía el éxito en los números de las canciones, pero estuve dos años haciendo música y no había salido a dar un show”, explicó.

Y continuó: “No era tan tangible para mí . No salía mucho a la calle, nunca fui tampoco de salir mucho . Y en 2021 salí a la luz y de repente me llamó J Balvin para hacer un tema, viajé a Nueva York , empecé a dar shows y todo... y me abrumó mucha responsabilidad de golpe ”.

“Pasé de estar así en mi casa viendo los lanzamientos de los temas a hacer ensayos, shows, entrevistas, giras, conocer artistas muy famosos, grabar videoclips con una producción que nunca me imaginé que iba a grabar”, agregó.

Vulnerabilidad, miedo y la dificultad de pedir ayuda

También hizo referencia a lo vivido en 2024 y 2025, años en los que atravesó dos embarazos ectópicos que le provocaron hemorragias. Andy le preguntó qué temores había sentido. “Tuve mucho miedo y lo sigo teniendo… tengo varios ataques de ansiedad que son secuelas que me quedaron después de todo lo que me pasó porque yo no hice terapia”, confesó mientras dirigía la mirada a Rolón. “Debería, pero la terapia es algo que me cuesta confrontar. Me cuesta mucho contar mis cosas, llorar y pedir ayuda”, admitió.

"Yo vi la vida de otra manera completamente diferente", aseguró la artista tras su experiencia cercana a la muerte.

En ese mismo tono, reflexionó sobre su carácter y su forma de desenvolverse: “Siempre creo que resuelvo todo sola. Y no tanto desde un lado ch*to (sic) de que yo me creo que puedo, sino desde un lado de que no me gusta molestar a los demás”. Y agregó: “Como mi familia, siento que al tenerme lejos y verme haciendo tantas cosas, no quiero preocuparlos, que me ven por la televisión y que piensen que yo estoy mal”.

En ese momento, Gabriel Rolón la interrumpió para hacerle una observación: “¿Sabés, María? Es bastante más posible que tu familia se angustie si te notan callada o distante que si les contaras lo que te pasa. (...) Porque vos tenés un perfil muy protector. Estás pendiente de tu hermano, de tus padres, de todos... Sos de esas personas que viven dando, que se ocupan del bienestar ajeno, aunque también tengas metas personales, deseos y proyectos que perseguís. Pero… ¿quién se ocupa de quien siempre está para los demás?”.