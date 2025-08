Cuándo salen a la venta las entradas para ver a María Becerra

En esa conversación, la cantante habló sobre el momento favorable que vive en su carrera, pero también recordó las dificultades emocionales que enfrentó en los últimos años: “En mi vida me hubiese imaginado lo que me pasa, es un contraste muy grande con la María de su casita”, afirmó inicialmente. Más adelante, la artista mencionó las transformaciones en su equipo de trabajo.

Paulo Londra y María Becerra, en el Movistar Arena.

“Estos meses fueron cambios abruptos y positivos. Me dieron una libertad en todo sentido que había perdido en la vorágine. Fue poner un parate y decidir que determinadas personas ya no formen parte de mi vida porque ya no me suman, al contrario, me restan”, confesó.

Dificultades personales y un proceso de recuperación

Esas transformaciones también se reflejaron en su obra musical. “El disco iba a ser otro. Lo temíamos completísimo, pero pasó lo de los embarazos. Y estuve tantas veces a punto de que la parca pase y me lleve... Lo tomo con humor, pero fue así. Y llegó un punto en el que estaba muy triste, y no estaba haciendo terapia porque no podía hablar, así que iba al estudio y me salían todas canciones tristes, de la muerte, de la oscuridad... Y en un momento me sentía muy vulnerable, no quise sacar esas canciones, no quería mostrarlas, sino que me queden como parte de una terapia”.

En el mes de abril, María Becerra tuvo que ser hospitalizada de urgencia debido a una hemorragia interna. La cantante y autora se encontraba atravesando un segundo embarazo ectópico.

María Becerra como Shanina, la protagonista de sus últimos videos.

Tras recibir atención médica, continuó su proceso de recuperación en su hogar, tomándose el tiempo necesario para sanar tanto en el aspecto físico como emocional y espiritual. “Estoy muy contenta porque estoy rehabilitándome vocalmente después de todo lo que me pasó. Mi cuerpo tuvo un golpe muy duro. Mis cuerdas vocales, mi laringe, mis pulmones, todo también”, expresó Becerra hace aproximadamente un mes a través de sus redes sociales.

Nueva etapa artística y creación de personajes

Su regreso a los escenarios, aunque breve hasta ahora, tuvo un gran impacto. Fue junto a Paulo Londra, con quien colaboró en la canción y video musical “Ramen para dos”, que marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera artística. Becerra participó como invitada especial en el recital que el cantante cordobés ofreció en el Movistar Arena a principios de junio.

En esta renovada fase tanto musical como visual, inaugurada con “Ramen para dos”, María Becerra adopta el personaje de Shanina, una mujer que aparenta estar bien hasta que se enamora. Con una estética inspirada en Japón, su imagen recuerda a Harley Quinn, pero también evoca el papel interpretado por Juliette Lewis en Asesinos por naturaleza: una asesina en serie dispuesta a entregarse completamente al amor, incluso a sacrificarlo todo —o a eliminar a quien haga falta— por esa pasión.

María Becerra está lista para regresar a los escenarios.

La artista, integrante del reparto de En el barro, el spin-off de El marginal bajo la dirección de Sebastián Ortega, abordó su rol con gran compromiso y aprovechó la experiencia al máximo. Shanina es apenas uno de los muchos personajes que utilizó como inspiración para crear e interpretar canciones que inicialmente le resultaban difíciles de cantar.

“Esto de los personajes surgió en un afán de encontrar un escudo, porque lo que yo tenía para decir era todo muy triste, así que cree estos alter ego. El primer fue Shanina. Las canciones así comenzaron a fluir. Eso me permitió contar otras historias. Shanina es arrolladora, parece tierna, pero es medio psicótica. A Jo-jo le gusta mucho la fiesta, el alcohol, es un alma libre, pero en el fondo está vacía. Gracias a que pude usar estos alter ego de escudo y atravesando los procesos, pude ir al estudio como María, y escribí sobre la historia de amor que tengo con mi novio”, indicó.

Lanzamiento de nueva canción y rehabilitación vocal

Esta semana se lanzó el segundo episodio, titulado “Infinitos como el mar”. Se trata de una canción cautivadora y onírica que narra otra historia amorosa con un desenlace (in)feliz, protagonizada por Shanina, uno de los cuatro personajes alternativos que representa la cantante.

Durante una transmisión en vivo por Instagram con sus seguidores, María Becerra también habló extensamente sobre la reducción de su capacidad pulmonar y el proceso de rehabilitación vocal que llevó adelante en los últimos meses.

“Una intubación para un cantante es algo complicado. Estoy recuperando mi capacidad pulmonar, recuperando todo. Cuando te pasa algo así es cuando decís: ‘Volví a nacer’. Ahora entiendo a esa gente que tuvo una tragedia, un accidente, que estuvo a punto de morir. Te cambia la cabeza. Y más que nada, la conciencia que tomás”.

Tras presentar sus recientes canciones, la artista invitó a los presentes a alzar la vista hacia el cielo, donde los drones desplegaron la imagen de un estadio de fútbol, seguida por el nombre de la cantante y, finalmente, la fecha programada para su concierto en River Plate. El encuentro con sus seguidores ya está confirmado; ahora solo resta aguardar el día esperado.