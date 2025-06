María Becerra brindó detalles de su rehabilitación: ¿Qué le pasó?

El diagnóstico fue severo: una hemorragia interna que le provocó la pérdida de dos litros de sangre . “Yo tengo tres litros de sangre en mi cuerpo. Perdí más de la mitad. Me tuvieron que transfundir, me intubaron. Me pasó de todo” , relató con crudeza.

Por qué María Becerra está en rehabilitación

La rapidez con la que fue asistida resultó crucial para preservar su vida, pero también influyó de manera decisiva su buen estado físico previo. “A mí me salvó haber llegado a tiempo. Después me salvó todo el personal de salud de la clínica, que hicieron un trabajo impecable, se movieron rapidísimo, me salvaron la vida. Y me salvó ser una persona sana”, señaló con énfasis.

María Becerra, en rehabilitación.

Durante su relato, Becerra puso en valor el acompañamiento recibido por parte de sus seres queridos, con una mención especial a su entrenadora vocal. “Le mando un beso a Katy, que es mi ángel y la amo con todo mi corazón. Es mucho más que una profe de canto para mí”, expresó emocionada. Y agregó: “Una intubación para un cantante es algo complicado. Estoy recuperando mi capacidad pulmonar, recuperando todo”.

En la actualidad, María lleva adelante un riguroso proceso de recuperación que incluye tanto ejercicios de técnica vocal como rutinas físicas intensas. “Estoy muy contenta porque veo los avances, porque las clases intensivas dan sus resultados, porque es todo con amor, con paciencia. Así como estoy rehabilitando mi cuerpo, también estoy rehabilitando la voz”, comentó con optimismo.

La artista habló por primera vez sobre su rehabilitación física y vocal.

Al proyectarse hacia lo que viene, habló con entusiasmo sobre su regreso a los escenarios: “Ya pronto voy a tener la capacidad pulmonar para poder pararme y dar dos horas de shows bailando, saltando, corriendo”, afirmó con convicción. Más allá de lo artístico, dejó una reflexión conmovedora: “Cuando te pasa algo así es cuando decís ‘volví a nacer’. Ahora entiendo a esa gente que tuvo una tragedia, un accidente, que estuvo a punto de morir. Te cambia la cabeza”.

María Becerra no pierde el humor

En un registro más distendido, la artista eligió el humor para describir su forma de ser: subió una selfie a Instagram acompañada del texto “De todas las hadas, a mí me tocó ser la Preocup-hada”, haciendo referencia a su constante atención por el bienestar físico, una actitud que, según contó, fue determinante para atravesar el episodio más delicado.

Aprovechando su influencia entre los jóvenes, Becerra también hizo un llamado a la reflexión: “Sé que hay gente que no tiene la información, que no le interesa directamente o que no puede acceder a hacerse controles. Lo sé. Pero si podés, si te interesa, hacelo”, expresó con firmeza.

Por qué María Becerra está en rehabilitación.

Además, compartió una mirada crítica sobre el estilo de vida de muchos jóvenes: “Sé que soy joven, y eso me salvó. Uno al ser joven aguanta mucho más, tiene más vitalidad, todo se recupera más rápido. Pero hay un montón de gente de mi edad que está en la B por los malos hábitos: por drogarse, por escabiar, por fumar”, alertó.

Sin intención de señalar o juzgar, su intención fue invitar a la reflexión y al cuidado personal: “No estoy juzgando a nadie, cada uno tiene sus luchas internas, sus problemas. Pero si te interesa cuidarte, hacelo. Porque si llegás con los riñones hechos mierda a una situación así, todo es más difícil. Y no estoy diciendo nada de otro mundo. Es lógico”.

Embed

Con el mismo espíritu, cerró su testimonio con una invitación alentadora: “Si podés cambiar un mínimo hábito que sabés que te va a mejorar la calidad de vida, hacelo. Porque no sabés lo que vas a agradecer cuando estés en una situación así, que ojalá nunca te pase, pero si algún día estás y tu cuerpo puede resistirlo, vas a agradecer haber cuidado tu cuerpo”.

Como cierre, dejó un mensaje comprometido con los demás. Compartió una imagen con una frase clara y directa: “También, si pueden, donen sangre”.