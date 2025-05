María Becerra y Paulo Londra lanzaron su tema juntos: "Ramen para dos"

Embed - Maria Becerra, Paulo Londra - RAMEN PARA DOS (Official Video)

Bajo el título de “Ramen para dos”, las figuras de la escena urbana protagonizaron un video melancólico en el que María transita su rutina como si estuviera acompañada por alguien que la ghostea constantemente. Por su parte, Londra busca dejar en claro que él no es el villano sino que se trata de un vínculo distorsionado por el recuerdo, la ilusión y la falta de respuestas. “Sigo pidiendo ramen para dos, pongo audios viejos para escuchar tu voz. Desde el día en que te fuiste, yo no sé por qué mie...no volviste”, canta Becerra en uno de los versos, retratando la obsesión por un amor que ya no está, o quizás nunca estuvo.