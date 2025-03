Ibai Llanos cumplio un desafío físico extremo con Paulo Londra

El creador de contenido no cesa de compartir su progreso con sus seguidores a través de las redes sociales , mostrando un cambio evidente y cultivando una conexión auténtica con su público , quienes siguen de cerca cada actualización de su proceso .

La participación de Paulo Londra en este momento no fue fortuita, sino que se dio en un punto crucial de su carrera, mientras el músico promociona su reciente EP, "Versus", en el que explora temas profundos y personales. A pesar de que el reto físico representaba una novedad para él también, el cantante aceptó unirse a Ibai en esta experiencia.

El desafío físico extremo que cumplió Ibai Llanos junto a Paulo Londra.

Previo a iniciar la subida, ambos crearon una versión cómica en TikTok que hacía referencia a una de las secuencias más emblemáticas del anime japonés Your Name. “Tú me suenas,” le comenta Ibai a Londra en la parodia, en un gesto cómplice que sorprendió a los seguidores por su toque cinematográfico completamente inesperado.

La actividad física fue agotadora para ambos participantes, quienes empezaron con energía y motivación, guiados por el entrenador personal de Ibai, Valen. “¡Dale! Con buen ritmo, con alegría”, se le oye decir a Valen. No obstante, el cansancio se hizo presente rápidamente.

Ibai reconoció su fatiga a lo largo del recorrido: “Me pesan las piernas. Hostia, lo que queda todavía”, reconocía el creador de contenido mientras observaba la distancia restante.

Paulo Londra entrenó con Ibai Llanos.

A medida que se aproximaban a la cima, ambos comenzaron a ver las cosas de manera diferente. Londra comparó el final del ascenso con un momento trascendental: “Parece como la entrada al cielo,” expresó, justo antes de completar los 518 peldaños junto a su compañero.

La espera por "La Velada del Año 5"

Es importante señalar que este reto se dio en un contexto donde Ibai también está trabajando en otros proyectos importantes. Según Marca, tras una breve pausa en Twitch para concentrarse en sus propios proyectos personales y laborales, el streamer volvió a captar la atención del público con el anuncio de su esperada "La Velada del Año 5", el evento de boxeo amateur que se volvió una pieza clave en su carrera.

Embed @ibaillanos Subiendo 500 Escaleras con Paulo Londra sonido original - Ibai

Actualmente, Ibai se encuentra inmerso en una experiencia diaria de convivencia con sus amigos, mientras entrenan juntos como parte de su faceta como jugadores de eSports, una nueva dimensión dentro de su variada presencia en las plataformas digitales.

Por otro lado, Paulo Londra sigue destacándose como un artista multifacético. Al igual que experimenta con diferentes recursos a través de su música, también se involucra en proyectos que lo desafían fuera de su zona de confort, algo que queda claro con su participación en este desafío físico.