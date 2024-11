El increíble cambio de Ibai Llanos, el streamer español: cómo bajó 30 kilos

Pareciera que a veces hay que tocar fondo para empezar a cambiar, pero dar el primer paso para hacerlo no es fácil. Ibai Llanos, un famoso streamer español reconocido por futbolistas y diferentes personalidades, no estaba pasando un buen momento y puso en marcha ese cambio.

Este cambio no sólo influyó en su apariencia, sino que marcó un antes y un después en su calidad de vida, permitiéndole superar un grave problema de salud relacionado con el sobrepeso.

Uno de los aspectos más destacados de la transformación de Ibai Llanos fue su lucha contra la apnea del sueño, un trastorno grave que le obligó a utilizar un dispositivo de presión positiva continua en las vías respiratorias, conocido como CPAP, durante más de un año.

Entre las actividades que forman parte de su régimen se encuentran el fútbol y caminatas diarias que suman alrededor de 20.000 pasos, complementadas con entrenamientos de fuerza. Esta combinación fue clave para lograr una pérdida de peso efectiva y mantener su progreso.

Embed - Día 74 de cambio físico @ibaillanos Día 74 de cambio físico sonido original - Ibai

Bajó 30 kilos en casi tres meses

Aunque aún no llegó a su peso objetivo marcado en 100 kilos, no hay dudas de que Ibai va a conseguirlo. El nacido en Bilbao en cada video muestra cómo va mejorando y el "no rendirse" para él es fundamental. Sin dudas que su entrenador personal es uno de los puntos importantes, ya que acompaña día a día al español con cada rutina.

A pesar de algunos comentarios malintencionados, la realidad es que Ibai sigue entrenando duro, llegando a cumplir el reto que le propuso Mr. Beast: correr una maratón.