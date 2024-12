Ibai Llanos muestra en redes su cambio físico junto a un reconocido cantante

Un video se viralizó y captó el interés de millones en redes, mostrando a Ibai Llanos y al cantante Quevedo ( Pedro Luis Domínguez Quevedo ) entrenando juntos en el gimnasio, destacando su cambio físico. El material superó los 250.000 me gusta y forma parte del seguimiento a la evolución física de ambos.

A lo largo de los 3 minutos que dura el video, Ibai desafía al cantante a realizar dominadas y a incrementar el peso en cada serie de ejercicios que realizaba. Además, Quevedo compartió las razones detrás de su transformación física. “Llega un momento del año pasado que estaba muy mal físicamente. No solo como estéticamente, sino en el día a día”. También agregó: “Realmente yo sentía que los pulmones no me daban”.