Dalma y Gianinna Maradona vuelven a tribunales por el juicio a Julieta Makintach

Las hijas de Diego Armando Maradona , Dalma y Gianinna Maradona , se presentaron este martes para declarar como testigos en el jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach .El proceso se desarrolla en Buenos Aires y busca determinar si la magistrada incurrió en mal desempeño y delitos vinculados a la función pública durante la grabación del documental “Justicia Divina”.

Justicia. Causa Maradona: se excusó uno de los jueces del nuevo tribunal

La audiencia comenzó a las nueve de la mañana , con una nueva exposición de Makintach. La jueza pidió ampliar su testimonio y volvió a expresar su arrepentimiento , asegurando que entiende “el daño que ocasionó” a la familia del astro argentino.

El documental “Justicia Divina” se filmó mientras el juicio por la muerte de Maradona seguía en trámite y Makintach aún integraba el tribunal que debía dictar sentencia.

Según la acusación, la filmación se hizo sin autorización oficial , lo que generó la anulación del juicio y desató una fuerte crisis dentro del Poder Judicial.

Entre los citados a declarar se encuentran José María Arnal Ponti, presidente de la productora Ladoble SA, encargada del proyecto audiovisual, y María Lía Vidal Alemán, conocida como “La Negra”, señalada como la amiga íntima de Makintach que habría impulsado la idea del rodaje.

Testimonios clave y fuertes acusaciones internas

El lunes pasado, el juez Maximiliano Savarino, colega de Makintach en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, prestó declaración ante el jurado y no ahorró críticas.

Aseguró que la jueza mintió y manipuló al tribunal para poder concretar la filmación mientras la causa seguía abierta. Su testimonio fue considerado clave por la Secretaría de Enjuiciamiento.

Makintach enfrenta múltiples cargos: mal desempeño, cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionaria pública, abuso de autoridad, malversación de fondos y peculado de servicios. La investigación sostiene que su conducta vulneró los principios de imparcialidad y ética judicial, pilares del sistema judicial argentino.

jueza makintach Julieta Makintach

Lo que viene en el cronograma judicial

El calendario del proceso indica que este miércoles declararán los testigos de concepto solicitados por la defensa, en su mayoría abogados y funcionarios judiciales que buscan respaldar la trayectoria profesional de la jueza.

Los alegatos finales están previstos para el jueves, y el veredicto del jurado deberá conocerse dentro de los cinco días hábiles posteriores.

La Secretaría de Enjuiciamiento confirmó que, una vez cerrado el debate, se analizará si las pruebas y testimonios justifican la remoción definitiva de Makintach del cargo.

Un proceso que sacude a la justicia argentina

El caso Makintach se convirtió en uno de los más resonantes del año dentro del ámbito judicial argentino. La decisión de filmar un documental sobre un juicio de tanta sensibilidad pública, sin la debida autorización, generó una fuerte discusión sobre los límites éticos y legales en la función judicial.

Mientras tanto, Dalma y Gianinna Maradona siguen de cerca el desarrollo del proceso, convencidas de que su testimonio puede ayudar a esclarecer los hechos y preservar la memoria de su padre.