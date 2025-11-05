El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene fecha

El Tribunal Oral N°7 de San Isidro fijó fecha para el juicio por la muerte de Diego Maradona

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana. Lo llevará adelante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro , según dispusieron este miércoles los jueces tras la reprogramación del proceso.

Con esta resolución, e l caso del fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino vuelve a la agenda judicial , pero con un cronograma que lo llevará recién al año que viene. La fecha fijada marca un nuevo capítulo en la investigación sobre las circunstancias en las que murió Maradona, el 25 de noviembre de 2020.

En el fallo los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón hicieron lugar al pedido realizado a principios de octubre por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren , a cargo de la acusación, quienes junto a los abogados querellantes solicitaron celeridad para que se pueda avanzar con el proceso.

El debate oral será el ámbito en el que se analizará nuevamente el rol de los profesionales y responsables que estaban a cargo de su atención en los días previos. El inicio en marzo de 2026 también implica que las partes tendrán varios meses por delante para preparar sus estrategias, testigos y pruebas.

La muerte de Diego Maradona

Se espera que el juicio despierte un fuerte interés público, tanto por la figura de Maradona como por el alcance que pueda tener una eventual sentencia. El proceso queda formalmente encaminado, con tribunal asignado, fecha y horario establecidos, a la espera de que se acerque la fecha señalada para que comiencen las audiencias.

El juicio anterior que había comenzado con fuertes pruebas de la salud el 10, había sido declarado nulo por las irregularidades vinculadas a la jueza que intervenía, lo que obligó a designar un nuevo tribunal y reprogramar todo el proceso.