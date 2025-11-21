Quiénes no trabajan este viernes 21 de noviembre: cómo funciona el día no laborable

Quiénes no trabajan este viernes 21 de noviembre.

Este 21 de noviembre no es un feriado obligatorio, sino un día no laborable con fines turísticos. Esto implica que dependerá del empleador si las personas trabajan o no, y cómo se remunera esa jornada. Veamos quién puede trabajar, quién descansa y cómo se aplica en distintos sectores según el contexto legal.

¿Por qué el 21 de noviembre no es feriado sino día no laborable? El Gobierno estableció este día como “no laborable con fines turísticos” para fomentar el turismo interno.

Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), un día no laborable no obliga al empleador a dar asueto.

Si decide que su personal trabaje ese día, debe pagar una remuneración normal, sin recargo. ¿Qué sectores no van a trabajar? Organismos estatales, bancos y escuelas no tienen actividad este viernes 21 de noviembre.

El sector privado y los comercios tienen actividad prácticamente normal, teniendo en cuenta que no se paga doble. ¿Y qué pasa con el lunes 24 de noviembre? Esa jornada sí es feriado nacional obligatorio, por el Día de la Soberanía Nacional. Si alguien trabaja ese lunes, la ley exige el pago doble por ser un feriado.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado? La diferencia entre día no laborable y feriado es clave en la Ley de Contrato de Trabajo argentina y cambia tanto la obligación de trabajar como la forma de pago. Acá va en forma clara, corta y útil: Feriado No se trabaja , salvo casos esenciales.

, salvo casos esenciales. Si trabajás , el empleador tiene que pagar doble .

, el empleador . Aplica igual para sector público y sector privado.

Ejemplos: 1º de Mayo, 25 de Mayo, 9 de Julio, 24 de Noviembre (Día de la Soberanía en 2025). Día no laborable Se trabaja si el empleador lo decide.

Si trabajás , se paga día normal , sin recargo.

, se paga , sin recargo. Si el empleador decide darlo libre, el día no se descuenta del salario.

