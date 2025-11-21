viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 09:08
Atención.

Quiénes no trabajan este viernes 21 de noviembre: cómo funciona el día no laborable

El viernes 21 de noviembre fue declarado “no laborable turístico” a nivel nacional, por lo que algunas personas pueden trabajar según su empleador.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Quiénes no trabajan este viernes 21 de noviembre.

¿Por qué el 21 de noviembre no es feriado sino día no laborable?

  • El Gobierno estableció este día como “no laborable con fines turísticos” para fomentar el turismo interno.
  • Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), un día no laborable no obliga al empleador a dar asueto.
  • Si decide que su personal trabaje ese día, debe pagar una remuneración normal, sin recargo.

¿Qué sectores no van a trabajar?

  • Organismos estatales, bancos y escuelas no tienen actividad este viernes 21 de noviembre.
  • El sector privado y los comercios tienen actividad prácticamente normal, teniendo en cuenta que no se paga doble.

¿Y qué pasa con el lunes 24 de noviembre?

Esa jornada sí es feriado nacional obligatorio, por el Día de la Soberanía Nacional. Si alguien trabaja ese lunes, la ley exige el pago doble por ser un feriado.

Calendario.
Quiénes no trabajan este viernes 21 de noviembre.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

La diferencia entre día no laborable y feriado es clave en la Ley de Contrato de Trabajo argentina y cambia tanto la obligación de trabajar como la forma de pago. Acá va en forma clara, corta y útil:

Feriado

  • No se trabaja, salvo casos esenciales.
  • Si trabajás, el empleador tiene que pagar doble.
  • Aplica igual para sector público y sector privado.
  • Ejemplos: 1º de Mayo, 25 de Mayo, 9 de Julio, 24 de Noviembre (Día de la Soberanía en 2025).

Día no laborable

  • Se trabaja si el empleador lo decide.
  • Si trabajás, se paga día normal, sin recargo.
  • Si el empleador decide darlo libre, el día no se descuenta del salario.

