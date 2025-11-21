viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 11:47
Hecho vial.

Intentó detenerse y terminó volcando la camioneta en la Ruta Nacional 66

Una camioneta volcó en la colectora de la Ruta Nacional 66 este viernes a la madrugada. El conductor, de 22 años, dio 0,97 g/l de alcohol en sangre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Intentó detenerse y terminó volcando la camioneta en la Ruta Nacional 66

Intentó detenerse y terminó volcando la camioneta en la Ruta Nacional 66

El hecho vial habría sido en horas de la madrugada de este viernes sobre RN 66

El hecho vial habría sido en horas de la madrugada de este viernes sobre RN 66

Un nuevo siniestro vial se registró en la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 66, en la zona de la colectora a la altura de la Federación Gaucha. Según indicaron desde la UR7 – Comisaría Seccional 33, una camioneta color azul terminó volcada en la banquina, sobre el lado del acompañante, dejando como saldo importantes daños materiales y dos personas asistidas por los servicios de emergencia.

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana. El conductor, un joven de 22 años, habría intentado maniobrar para estacionar sobre la banquina de la colectora. En esa maniobra perdió el control de la dirección y la camioneta se desbarrancó, cayendo a una alcantarilla ubicada en el lugar. Por la violencia del impacto, el vehículo volcó y quedó apoyado sobre uno de sus laterales, con mayores daños del lado del acompañante, una mujer de 23 años.

Al arribar al sitio, personal policial y del SAME asistió a los ocupantes de la camioneta. A pesar del vuelco y del estado en el que quedó el rodado, ninguno de los dos necesitó ser trasladado al hospital, quedando fuera de peligro. Posteriormente intervino personal de la Dirección de Seguridad Vial, que procedió a realizar los test de alcoholemia correspondientes.

Los resultados confirmaron que el siniestro estuvo atravesado por el consumo de alcohol. El conductor arrojó 0,97 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido y violando la normativa de alcohol cero al volante que rige en la provincia. En tanto, de acuerdo a los informes preliminares, la acompañante registró un valor cercano a 2,37 gramos de alcohol en sangre, un nivel extremadamente alto. Por esta situación se labraron las actas contravencionales correspondientes y la camioneta quedó a disposición de las actuaciones de rigor.

Ruta Nacional 66
El hecho vial habría sido en horas de la madrugada de este viernes sobre RN 66

El hecho vial habría sido en horas de la madrugada de este viernes sobre RN 66

Una semana marcada por los hechos viales

El vuelco de esta madrugada se inscribe en un contexto preocupante. Según el informe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial difundido y publicado por TodoJujuy.com el lunes 17 de noviembre, entre el jueves 13 y el lunes 17 se labraron 596 actas en rutas de la provincia, de las cuales 77 correspondieron a alcoholemia positiva y se registraron 52 siniestros viales en total.

El mismo reporte da cuenta de que, en ese lapso, cuatro personas murieron en choques ocurridos en rutas jujeñas, durante ese periodo, a lo que hay que agregarle dos motociclistas más durante esta semana.

