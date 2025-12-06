sábado 06 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de diciembre de 2025 - 12:40
Contención.

Operativo de emergencias en Alto Comedero tras el temporal en San Salvador de Jujuy

Debido a las intensas lluvias en San Salvador de Jujuy, la Dirección General de Emergencias Defensa Civil desplegó un operativo en Alto Comedero.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-12-06T122858.878
Lee además
¿viene la lluvia? asi estara el tiempo este domingo en san salvador de jujuy
SMN.

¿Viene la lluvia? Así estará el tiempo este domingo en San Salvador de Jujuy
el tiempo en jujuy: asi estara este domingo y el lunes feriado en san salvador
SMN.

El tiempo en Jujuy: así estará este domingo y el lunes feriado en San Salvador

Personal de la Dirección General de Emergencias–Defensa Civil trabajó en la zona para atender llamados por anegamientos, filtraciones en viviendas, caída de árboles y otros eventos derivados del temporal, en el marco del plan provincial de respuesta ante contingencias climáticas.

Las intervenciones se realizaron de manera coordinada con el servicio de emergencias médicas, fuerzas policiales, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Alto Comedero y Bomberos Voluntarios San Florian, lo que permitió cubrir distintos puntos críticos de la ciudad y reforzar la capacidad de respuesta frente a la crecida de desagües y arroyos. Las autoridades remarcaron que, ante este tipo de fenómenos, se prioriza la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores y familias que puedan requerir evacuación preventiva o apoyo para resguardar sus pertenencias.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-12-06T122937.539

Se recomendó a la población evitar circular por zonas inundadas, no intentar cruzar calles o cauces con agua en movimiento y reportar de inmediato cualquier riesgo estructural, cables caídos u obstrucciones en desagües. También se insistió en la importancia de mantener limpios patios y veredas para favorecer el escurrimiento del agua y reducir riesgos durante nuevos episodios de lluvia intensa.

Pronóstico de tiempo inestable para Jujuy durante la jornada

Para la jornada de hoy, el pronóstico meteorológico para San Salvador de Jujuy mantiene un escenario de inestabilidad, con nubosidad variable, temperaturas templadas a cálidas y posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde y la noche. Los modelos consultados indican valores de temperatura que se ubicarían en torno a la mitad de los 20 grados, con alta humedad y vientos leves a moderados que podrían rotar según avance el día.

Jujuy con sol
Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

En este contexto, los organismos de emergencia provinciales recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, revisar el estado de techos y desagües, asegurar objetos sueltos en balcones o patios y planificar traslados con antelación, considerando posibles bancos de agua o reducción de visibilidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Viene la lluvia? Así estará el tiempo este domingo en San Salvador de Jujuy

El tiempo en Jujuy: así estará este domingo y el lunes feriado en San Salvador

Cómo va a estar el tiempo este viernes en Jujuy para la Cena Blanca 2025

Lo condenaron a 10 años de prisión por abusar sexualmente de un menor en Alto Comedero

Alto Comedero, Palpalá y El Ceibal sin agua este martes: se restablece paulatinamente el servicio

Lo que se lee ahora
Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión
Solidaridad.

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico video
Suspensión.

Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Cena Blanca suspendida
Egresados.

Por la tormenta, suspendieron la Cena Blanca

Aguinaldo.
Diciembre.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión
Solidaridad.

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel