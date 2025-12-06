Operativo de emergencias en Alto Comedero tras el temporal en San Salvador de Jujuy

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en San Salvador de Jujuy provocaron distintos incidentes en barrios de la capital, entre ellos Alto Comedero, donde se desplegó un operativo especial de asistencia.

Personal de la Dirección General de Emergencias–Defensa Civil trabajó en la zona para atender llamados por anegamientos, filtraciones en viviendas, caída de árboles y otros eventos derivados del temporal, en el marco del plan provincial de respuesta ante contingencias climáticas.

Las intervenciones se realizaron de manera coordinada con el servicio de emergencias médicas, fuerzas policiales, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Alto Comedero y Bomberos Voluntarios San Florian, lo que permitió cubrir distintos puntos críticos de la ciudad y reforzar la capacidad de respuesta frente a la crecida de desagües y arroyos. Las autoridades remarcaron que, ante este tipo de fenómenos, se prioriza la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores y familias que puedan requerir evacuación preventiva o apoyo para resguardar sus pertenencias.

Se recomendó a la población evitar circular por zonas inundadas, no intentar cruzar calles o cauces con agua en movimiento y reportar de inmediato cualquier riesgo estructural, cables caídos u obstrucciones en desagües. También se insistió en la importancia de mantener limpios patios y veredas para favorecer el escurrimiento del agua y reducir riesgos durante nuevos episodios de lluvia intensa.

Para la jornada de hoy, el pronóstico meteorológico para San Salvador de Jujuy mantiene un escenario de inestabilidad, con nubosidad variable, temperaturas templadas a cálidas y posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde y la noche. Los modelos consultados indican valores de temperatura que se ubicarían en torno a la mitad de los 20 grados, con alta humedad y vientos leves a moderados que podrían rotar según avance el día.

En este contexto, los organismos de emergencia provinciales recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, revisar el estado de techos y desagües, asegurar objetos sueltos en balcones o patios y planificar traslados con antelación, considerando posibles bancos de agua o reducción de visibilidad.