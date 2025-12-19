viernes 19 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de diciembre de 2025 - 08:44
Policiales.

Robó en una fiambrería de Alto Comedero mientras vendía bolsas de residuos

Un hombre quedó capturado por las cámaras del local comercial de avenida Marina Vilte, mientras robaba uno de los productos que estaba en las góndolas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa de la zona

Imagen ilustrativa de la zona

Un hecho de inseguridad generó malestar entre vecinos y comerciantes de Alto Comedero, luego de que un supuesto vendedor de bolsas de residuos robara en una fiambrería ubicada sobre avenida Marina Vilte, casi Ruta Nacional Nº 9.

Lee además
Asalto y robo en Orán: se llevaron 10 millones de pesos y sospechan que fue planificado
Salta.

Asalto y robo en Orán: se llevaron 10 millones de pesos y sospechan que fue planificado
INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC video

Sino Motors abre hoy al público en Jujuy el concesionario oficial BAIC más grande del país

Qué pasó en el robo en la fiambrería de Alto Comedero

El episodio que ocurrió días atrás, quedó registrado mediante las cámaras de seguridad del local comercial ubicado a pocos metros de la Ruta N°9, en avenida Marina Vilte del barrio Alto Comedero.

A través de las imágenes, se observa el momento en que el hombre ingresa al comercio ofreciendo bolsas. Sin embargo, mientras dialoga con los empleados, aprovecha la situación para tomar un artículo de las góndolas y guardarlo entre sus pertenencias antes de retirarse.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Asalto y robo en Orán: se llevaron 10 millones de pesos y sospechan que fue planificado

Sino Motors abre hoy al público en Jujuy el concesionario oficial BAIC más grande del país

Todo Jujuy elige al Jujeño del Año 2025 y ya podés votar

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

El Sanatorio Nuestra Señora del Rosario presentó un resonador de última tecnología

Lo que se lee ahora
Jujeños del año 2025.
Los nominados.

Todo Jujuy elige al Jujeño del Año 2025 y ya podés votar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC. video
Atención.

Sino Motors inauguró su concesionaria oficial BAIC en Jujuy con modelos innovadores

Jujeños del año 2025.
Los nominados.

Todo Jujuy elige al Jujeño del Año 2025 y ya podés votar

Una pareja alcoholizada intentó ingresar a un restaurante en San Francisco, pero todo se descontroló. video
Mundo.

Pareja totalmente alcoholizada genera caos en un restaurante y el video es furor en redes

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.  
Economía.

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia
Pronóstico.

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel