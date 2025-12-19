Robó en una fiambrería de Alto Comedero mientras vendía bolsas de residuos

Imagen ilustrativa de la zona

Un hecho de inseguridad generó malestar entre vecinos y comerciantes de Alto Comedero, luego de que un supuesto vendedor de bolsas de residuos robara en una fiambrería ubicada sobre avenida Marina Vilte, casi Ruta Nacional Nº 9.

Qué pasó en el robo en la fiambrería de Alto Comedero El episodio que ocurrió días atrás, quedó registrado mediante las cámaras de seguridad del local comercial ubicado a pocos metros de la Ruta N°9, en avenida Marina Vilte del barrio Alto Comedero.

A través de las imágenes, se observa el momento en que el hombre ingresa al comercio ofreciendo bolsas. Sin embargo, mientras dialoga con los empleados, aprovecha la situación para tomar un artículo de las góndolas y guardarlo entre sus pertenencias antes de retirarse.

