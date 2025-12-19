El Sanatorio Nuestra Señora del Rosario presentó un resonador de última tecnología

El Sanatorio Nuestra Señora del Rosario , presentó el Resonador 3 Teslas de la marca Canon , que es el único en el norte del país y que permitirá mejorar sustancialmente los diagnósticos y que los pacientes no tengan que viajar a Buenos Aires para hacer estudios de esta magnitud.

El resonador permite la mejora de imágenes y disminuye el ruido y el tiempo , entre una serie de ventajas. “ Desde Córdoba para acá va a ser el mejor resonador . Es el último modelo que se ve en Japón”, dijo Marcelo Horacio Mallagray, director médico de la clínica .

Sobre las ventajas que tiene el nuevo equipo, puntualizó que tiene “ mucha precisión para el diagnóstico , porque va a permitir hacerlo más preciso, más temprano. Y va a ser muy bueno para la salud de la gente. Se pueden hacer diagnósticos más sofisticados”.

“Realmente para nosotros es un orgullo, un honor y un gusto haber podido hacer esta inversión tan grande. Pienso que va a ser muy redituable para los pacientes principalmente, porque nuestro objetivo principal es que mejore la salud de la gente”.

“Lo más importante son los pacientes y para los pacientes va a ser muy bueno. Hay mucha gente que por ahí viaja a Buenos Aires para hacer este tipo de resonancia y ya no va a necesitar, ya lo va a poder hacer acá”, resaltó Mallagray, y dijo que los médicos podrán hacer diagnóstico “de muchísima más precisión sobre qué tipo de problemas tiene la persona”.

Avance para el Sanatorio Nuestra Señora del Rosario

Ángel Machado, presidente de Canon Medical Systems Argentina, dijo que el resonador “es la última tecnología. Es sorprendente y es un hito muy importante que esté en el norte argentino. No hay otro equipamiento de esto en Jujuy”, recalcó.

Explicó que “es una tecnología de resonancia nuclear magnética que cada día se extiende más en el diagnóstico, cada día se requiere más el uso de la medicina, de tecnología nuclear, y principalmente, a diferencia del tomógrafo computado, es más inofensivo para el paciente, no tiene implicancias de rayos”.

“Es una tecnología que permite diagnósticos de todo tipo y creemos que realmente para este sanatorio, que es una belleza y de última tecnología todas sus instalaciones, va a ser algo sorprendente y con mucha capacidad de diagnóstico para el futuro”, agregó.

Indicó que en el equipo “el mismo software posiciona y también acompaña los movimientos del paciente. Pero lo más diferencial para el confort del paciente, es que esta tecnología tiene un sistema por hardware y por software que disminuye sustancialmente el ruido”.

“Este es un sistema nuevo, le llamamos pianísimo por lo silencioso que es y que realmente va a ser mucho más confortable para los pacientes”, marcó Machado y dijo que la resonancia magnética “está llegando a un nivel de adquisición de imágenes antes nunca vista”.

Dijo que el equipo “va a mejorar el diagnóstico del paciente. Creo que va a ser sorprendente para los pacientes, su uso, su confort y va a ser sorprendente los diagnósticos que vamos a ver a partir de eso”, cerró el especialista.

