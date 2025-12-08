lunes 08 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de diciembre de 2025 - 15:04
Salud.

Cambios en la matriculación médica: qué deben hacer ahora los profesionales de la salud

La resolución moderniza en el sistema de matriculación y reduce demoras. Se aplicará en todo el país para quienes quieran ejercer en el ámbito de la salud.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los médicos le recomendaron a Lula no viajar en avión después del incidente del 19 de octubre.
Los futuros egresados podrán gestionar la matrícula directamente en las facultades, junto con el título de grado.

Los futuros egresados podrán gestionar la matrícula directamente en las facultades, junto con el título de grado.

Lee además
dormir mejor: el simple detalle en la cama que mejora la calidad del descanso video
Doctor del sueño.

Dormir mejor: el simple detalle en la cama que mejora la calidad del descanso
vih en jujuy: la provincia duplica la tasa nacional y concentra una de las mortalidades mas altas del pais
Salud.

VIH en Jujuy: la provincia duplica la tasa nacional y concentra una de las mortalidades más altas del país

Un trámite digital y con menos pasos para la matriculación

De acuerdo con la información oficial, el nuevo esquema establece que toda la matriculación inicial se realizará a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Esto permite que los profesionales puedan iniciar y completar el trámite sin trasladarse y sin presentar documentación en formato físico.

Uno de los cambios centrales es la validación digital de títulos, que ahora se hará automáticamente mediante el cruce de datos con el Ministerio de Educación y universidades, evitando que el profesional deba entregar certificados impresos o legalizaciones adicionales.

sistema de salud
Los futuros egresados podrán gestionar la matrícula directamente en las facultades, junto con el título de grado.

Los futuros egresados podrán gestionar la matrícula directamente en las facultades, junto con el título de grado.

Unificación de requisitos y simplificación administrativa

La resolución también elimina pasos burocráticos, como la presentación reiterada de documentación personal o antecedentes ya disponibles en bases oficiales. Además, se estandarizan los requisitos de registro para todas las profesiones de la salud, lo que busca darle mayor transparencia y equidad al proceso.

También se destaca que el trámite permitirá una mayor trazabilidad y control, ya que cada matrícula emitida quedará registrada en un sistema nacional accesible para instituciones médicas y autoridades sanitarias.

A quiénes alcanza

Los cambios aplican tanto a médicos como a odontólogos, kinesiólogos, obstetras, psicólogos, bioquímicos, enfermeros profesionales y el resto de las actividades contempladas dentro de la Ley de Ejercicio Profesional de la Salud.

La implementación es a nivel nacional, por lo que todas las jurisdicciones deberán adaptar sus procedimientos a esta modalidad digital.

Por qué se realiza esta modificación

Desde la cartera sanitaria explicaron que la modernización responde a la necesidad de acelerar la incorporación de profesionales al sistema, especialmente en áreas donde se registran faltantes. La digitalización busca además mejorar el control sobre matrículas habilitadas y evitar irregularidades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dormir mejor: el simple detalle en la cama que mejora la calidad del descanso

VIH en Jujuy: la provincia duplica la tasa nacional y concentra una de las mortalidades más altas del país

Alarma los casos de fiebre amarilla en América Latina: qué viajeros deben vacunarse

Impacto en el fútbol argentino: informaron la "muerte cerebral" de Santiago Fredes, DT de Luján

Qué es la coqueluche, la enfermedad que preocupa en Argentina y causó 7 muertes en niños

Las más leídas

Rompiendo mandatos sociales. video
Historia.

Es jujeña, trabaja de carnicera y rompe prejuicios en un rubro históricamente "solo para hombres"

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
Atención.

Feriado en San Salvador de Jujuy: cómo funcionan los servicios este lunes

Hoy ese celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María
Devoción.

Hoy se celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María

Cómo sigue el clima en Jujuy este feriado: extendido para toda la semana
Pronóstico.

Cómo sigue el clima en Jujuy este feriado: extendido para toda la semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel