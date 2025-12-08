Cambios en la matriculación médica: qué deben hacer ahora los profesionales de la salud

Los futuros egresados podrán gestionar la matrícula directamente en las facultades, junto con el título de grado.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció una reforma integral del proceso de matriculación para médicos y otros profesionales de la salud. La medida busca agilizar el sistema, reducir tiempos de espera y unificar criterios en todo el país, en un contexto donde se detectaban largas demoras y diferencias provinciales en los requisitos.

Salud. VIH en Jujuy: la provincia duplica la tasa nacional y concentra una de las mortalidades más altas del país

Doctor del sueño. Dormir mejor: el simple detalle en la cama que mejora la calidad del descanso

De acuerdo con la información oficial, el nuevo esquema establece que toda la matriculación inicial se realizará a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) . Esto permite que los profesionales puedan iniciar y completar el trámite sin trasladarse y sin presentar documentación en formato físico.

Uno de los cambios centrales es la validación digital de títulos , que ahora se hará automáticamente mediante el cruce de datos con el Ministerio de Educación y universidades, evitando que el profesional deba entregar certificados impresos o legalizaciones adicionales.

La resolución también elimina pasos burocráticos , como la presentación reiterada de documentación personal o antecedentes ya disponibles en bases oficiales. Además, se estandarizan los requisitos de registro para todas las profesiones de la salud, lo que busca darle mayor transparencia y equidad al proceso.

Los futuros egresados podrán gestionar la matrícula directamente en las facultades, junto con el título de grado.

También se destaca que el trámite permitirá una mayor trazabilidad y control, ya que cada matrícula emitida quedará registrada en un sistema nacional accesible para instituciones médicas y autoridades sanitarias.

A quiénes alcanza

Los cambios aplican tanto a médicos como a odontólogos, kinesiólogos, obstetras, psicólogos, bioquímicos, enfermeros profesionales y el resto de las actividades contempladas dentro de la Ley de Ejercicio Profesional de la Salud.

La implementación es a nivel nacional, por lo que todas las jurisdicciones deberán adaptar sus procedimientos a esta modalidad digital.

Por qué se realiza esta modificación

Desde la cartera sanitaria explicaron que la modernización responde a la necesidad de acelerar la incorporación de profesionales al sistema, especialmente en áreas donde se registran faltantes. La digitalización busca además mejorar el control sobre matrículas habilitadas y evitar irregularidades.