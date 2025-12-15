lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 11:03
Agenda deportiva.

Extienden el plazo de inscripción para el torneo de fútbol infantil Manuel "Negro" Guerrero

El torneo de fútbol infantil Manuel "Negro" Guerrero, extendió la fecha para realizar la inscripción de los chicos. Se jugará los días 19 y 21 de diciembre.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Extienden el plazo de inscripción para el torneo de fútbol infantil Manuel Negro Guerrero

Extienden el plazo de inscripción para el torneo de fútbol infantil Manuel "Negro" Guerrero

El plazo de inscripción para participar del torneo de fútbol infantil “Manuel ‘El Negro’ Guerrero” fue extendido hasta este martes 16 de diciembre, por lo que los clubes interesados aún cuentan con tiempo para sumarse a una nueva edición del certamen.

Homenaje a Manuel Negro Guerrero en el Estadio 23 de Agosto
Emotivo.

Homenaje a Manuel "Negro" Guerrero en el Estadio 23 de Agosto
Torneo Integración de Fútbol Infantil.
Ledesma.

Comenzó el Torneo Integración de Fútbol Infantil con más de 3.000 niños

Fútbol infantil
Fútbol infantil

Fútbol infantil

Últimos días para anotarse

Desde la organización informaron que las inscripciones se realizan de manera presencial en Humahuaca 95, en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21. Además, para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 3884374431.

Cuándo y dónde se jugará el torneo

El torneo se disputará entre los días 19 y 21 de diciembre, y tendrá como sedes principales el estadio “23 de Agosto” y el complejo Papel Noa, dos escenarios emblemáticos para el fútbol local.

Torneo de fútbol infantil Negro Guerrero
Torneo de fútbol infantil Negro Guerrero

Torneo de fútbol infantil Negro Guerrero

Categorías habilitadas

El certamen está destinado a las categorías 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con el objetivo de promover el deporte, la recreación y la competencia sana entre los más chicos.

Un torneo que homenajea al fútbol jujeño

El torneo lleva el nombre de Manuel “El Negro” Guerrero, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo del fútbol en la provincia, consolidándose como una propuesta deportiva y formativa para las divisiones infantiles.

Desde la organización invitaron a los clubes a aprovechar la extensión del plazo y ser parte de un evento que año tras año convoca a numerosas instituciones y familias jujeñas.

