Boca Juniors empató 1 a 1 ante Rosario Central

Por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Rosario Central y Boca Juniors empataron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito.
Rodrigo Battaglia anoto para el Xeneize, y cuatro minutos después el Fideo niveló con un golazo olímpico.
A los 20' llegó el gol del Xeneize que jugó rápido una acción de pelota parada y tras un gran centro de Brian Aguirre, apareció Rodrigo Battaglia para conectar de cabeza y dejar sin reacción al arquero Jorge Broun.
Luego, vino la obra de arte de Ángel Di María: 4 minutos después, el Campeón del Mundo engañó a todos en un córner y metió un golazo olímpico para desatar la euforia del Canalla.
