River Plate vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

El Millonario recibe a Palmeiras el próximo miércoles 17 de septiembre. El partido correspondiente a la llave 2 de de la Copa Libertadores se jugará desde las 21:30 (hora Argentina) en el Estadio Mas Monumental.
En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de enero, en Semifinal del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2020, y River Plate resultó vencedor por 0 a 2.
El árbitro designado para el encuentro es Jesús Valenzuela Sáez.
