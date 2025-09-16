martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 13:46
Fútbol.

La Conmebol anunció un cambio histórico en el VAR para la Libertadores y Sudamericana

La Conmebol implementa anuncios en vivo de las decisiones del VAR: un paso hacia la claridad en los torneos más importantes de Sudamérica.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El nuevo cambio al que será sometido el VAR en las competencias de Conmebol

Facundo Tello en el VAR. (EFE)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó una medida inédita en la historia del fútbol continental: los árbitros explicarán en vivo las decisiones adoptadas tras revisar el VAR en los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La implementación regirá desde esta semana hasta el 26 de septiembre de 2025.

El anuncio en vivo, que se escuchará tanto en los estadios como en las transmisiones de televisión, busca acercar el juego a los aficionados, reducir la polémica y fortalecer la confianza en el arbitraje. Se trata del Referee’s Announcement of VAR Decisions, un procedimiento avalado por la IFAB y la FIFA.

La medida no es completamente nueva; ya se probó con éxito durante la final de la Recopa Sudamericana 2024 en el estadio Maracaná. Allí, tras la revisión de jugadas clave, los árbitros comunicaron su decisión directamente al público, lo que fue valorado como un gesto de transparencia.

VAR
El cambio en el VAR que hará historia en la Libertadores y la Sudamericana

Según explicó la Conmebol, los árbitros contarán con un micrófono especial y una capacitación específica para garantizar que el mensaje llegue de forma clara. El objetivo es que cada hincha entienda por qué un gol se valida, por qué se expulsa a un jugador o por qué una jugada se anula.

La novedad se aplicará de inmediato. El primer partido en vivir esta experiencia será el cruce entre Vélez y Racing, este martes en el José Amalfitani. También estarán alcanzados los choques River-Palmeiras, Liga de Quito-Sao Paulo y Flamengo-Estudiantes. En la Sudamericana, el debut será con Lanús-Fluminense.

El procedimiento también podría extenderse a las fases finales de ambos torneos, dependiendo de la evaluación que realicen la Conmebol, los clubes y los propios árbitros. Si los resultados son positivos, el anuncio en vivo podría convertirse en una norma permanente en el fútbol sudamericano.

Con esta decisión, la Conmebol reafirma su intención de modernizar la competencia y dar más protagonismo a los hinchas, quienes ahora tendrán acceso directo a la explicación de cada jugada polémica. Una innovación que promete marcar un antes y un después en la relación entre el arbitraje y el público.

