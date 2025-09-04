Conmebol eliminó a Independiente de la Copa Sudamericana 

Independiente quedó eliminado de la presente edición de la Copa Sudamericana luego de la decisión adoptada por la Conmebol , que resolvió darle por perdido el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile.

Escándalo en Avellaneda. Incidentes en Independiente: el Gobierno Bonaerense apuntó contra el club y Conmebol

De esta manera, el equipo trasandino avanza a los cuartos de final , donde enfrentará a Alianza Lima, en un encuentro que se disputará a puertas cerradas en el estadio de Coquimbo. Por ahora no se conocieron los fundamentos del fallo.

El encuentro, disputado en el estadio Libertadores de América, fue cancelado al inicio del segundo tiempo cuando el marcador estaba 1-1 . Ese resultado clasificaba de todas formas a Universidad de Chile, que había ganado 1-0 en el duelo de ida.

Independiente U de Chile (3) Incidentes en Independiente y Universidad de Chile

La suspensión se produjo en medio de graves incidentes entre hinchas, que derivaron en destrozos dentro de las instalaciones del club de Avellaneda y en el lanzamiento de objetos desde la tribuna visitante hacia sectores ocupados por simpatizantes del Rojo.

El descargo de Independiente y el fallo

Ambos clubes realizaron sus descargos ante el Tribunal de Disciplina de Conmebol. La audiencia se llevó a cabo este martes con tres de los cinco miembros del órgano, ya que los representantes argentino y chileno fueron apartados.

Desde Independiente, el presidente Néstor Grindetti sostuvo que la responsabilidad era de los simpatizantes de Universidad de Chile, quienes habían comenzado con los destrozos mucho antes del inicio del encuentro. Además, afirmó que fueron los hinchas trasandinos quienes arrojaron objetos contra la parcialidad local.

Con ese argumento, Independiente solicitó que se lo clasificara directamente a cuartos de final y que Universidad de Chile quedara eliminada. Como alternativa, pidió que el partido se completara en un estadio neutral. La Conmebol, sin embargo, rechazó los planteos y confirmó la clasificación de la U.

Independiente, por su parte, se despide del certamen continental en medio de un clima de frustración y polémica, con el recuerdo fresco de los incidentes que marcaron uno de los episodios más oscuros de los últimos años en su estadio.