Según la IA, quiénes son los mejores jugadores de la historia del fútbol

Debatir sobre quiénes son los jugadores más destacados de la historia siempre genera opiniones intensas y confrontaciones entre aficionados. Cada seguidor construye su propio listado, y los criterios para elegir varían: algunos priorizan los títulos obtenidos , otros valoran la influencia en el juego o la habilidad individual .

A lo largo del tiempo, el fútbol ha dado lugar a jugadores memorables que dejaron huella y ayudaron a consolidar al deporte como un fenómeno de alcance mundial . Desde los primeros íconos hasta las estrellas contemporáneas , todos contribuyeron a forjar la historia del juego.

Sin embargo, apenas un puñado logró alcanzar la categoría de leyenda , manteniendo su nombre presente mucho después de que las generaciones pasaran.

La lista generada por la inteligencia artificial destaca a cinco futbolistas que, por distintas razones, se transformaron en figuras de referencia ineludible. Entre ellos se encuentran campeones mundiales, ídolos de clubes históricos y protagonistas de hazañas que quedaron grabadas en la memoria del fútbol mundial.

Ranking de la IA: los mejores jugadores de la historia

5. Zinedine Zidane

Reconocido como uno de los mediocampistas más brillantes, Zidane fue fundamental en la obtención del Mundial de 1998 y de la Eurocopa 2000 con Francia. También dejó su huella en equipos de renombre como la Juventus y el Real Madrid. Su estilo refinado, preciso y decisivo lo mantiene vigente como una de las grandes figuras de la historia del deporte.

Zinedine Zidane.

4. Johan Cruyff

El futbolista neerlandés revolucionó la manera de jugar y pensar el fútbol con la creación del famoso concepto de “fútbol total”. Su aporte no se limitó al campo de juego; como estratega en el Barcelona dejó una huella imborrable, moldeando un estilo que sigue vigente. La influencia de Cruyff en el deporte perdura a lo largo de distintas generaciones, siendo un referente tanto por su creatividad como por su visión táctica.

Johan Cruyff.

3. Diego Maradona

Con un talento único e inigualable, Maradona dejó una marca imborrable en la historia del fútbol. Su actuación en el Mundial de México 1986, con el legendario “Gol del Siglo” y la polémica “Mano de Dios”, lo consagró como ícono mundial. Además, en Italia llevó al Napoli a logros históricos que parecían inalcanzables, consolidando su estatus de leyenda eterna del deporte.

Diego Maradona.

2. Pelé

El delantero brasileño se mantiene como el único jugador en alzarse con tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970). Con más de mil goles a lo largo de su carrera profesional, su talento estaba muy por delante de su tiempo. Su influencia trascendió fronteras y lo consagró como el primer gran símbolo del fútbol contemporáneo.

Pelé.

1. Lionel Messi

Según el análisis de la inteligencia artificial, el futbolista argentino se destaca como el jugador más completo de todos los tiempos.

Lionel Messi.

Con 8 Balones de Oro, 4 Champions League y liderando a la selección argentina hacia la conquista del Mundial de Qatar 2022, Messi acumuló más de 800 goles y 350 asistencias durante casi veinte años de carrera. Su trayectoria y su impacto en el deporte cierran cualquier debate sobre su legado excepcional.