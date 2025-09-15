Torneo Clausura: así quedaron las tablas del grupo A y B tras la octava fecha

El Torneo Clausura ya superó la mitad de su fase inicial, y los equipos comienzan a definir sus objetivos dentro de la competencia local . Las disputas incluyen desde asegurarse un lugar entre los ocho primeros de cada zona , intentar lograr un puesto en la tabla Anual que otorgue acceso a torneos internacionales , hasta la lucha por evitar el descenso .

La octava fecha tuvo su jornada dominical marcada por la controversia : Instituto de Córdoba se impuso 2-0 ante Argentinos Juniors , una derrota que representa un golpe importante para el Bicho , que pierde terreno en la lucha por los puestos que clasifican a la Copa Libertadores .

Mientras tanto, Unión de Santa Fe se impuso con autoridad en el Bosque , venciendo 3-1 a Gimnasia de La Plata , lo que le permitió igualar a Barracas Central en la cima del grupo A con 15 puntos .

Más tarde, en un partido vibrante en el Gigante de Arroyito , con el regreso de Miguel Ángel Russo , Rosario Central y Boca Juniors terminaron empatando 1-1 . Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el Xeneize , mientras que Ángel Di María sorprendió con un gol olímpico impresionante .

Con este resultado, ambos equipos siguen a tres puntos de River Plate en la cima de la tabla Anual con 46 unidades. Boca, que acumula 13 puntos en el Clausura, se mantiene segundo en el acumulado gracias a la diferencia de goles, mientras que la Academia rosarina ocupa la sexta posición en el grupo B.

Torneo Clausura 2025.

La octava fecha del Torneo Clausura concluyó con dos encuentros más: Tigre y Talleres de Córdoba empataron sin goles en Victoria, mientras que Defensa y Justicia cayó 1-2 ante Platense en Florencio Varela.

La octava jornada comenzó el jueves con un empate 0-0 en Córdoba entre Belgrano y San Martín de San Juan, dando inicio a los primeros movimientos en las tablas de posiciones. El viernes, la fecha continuó con la victoria de Deportivo Riestra por 2-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que situó momentáneamente al Malevo en la cima de la Zona B y consolidado en puestos que otorgan acceso a la Copa Sudamericana.

Además, Racing se impuso 2-0 ante San Lorenzo en el clásico, logrando salir del último puesto de la Zona A. Por su parte, Vélez y Huracán igualaron 0-0 en Parque Patricios, mientras que Newell’s ganó en Rosario frente a Atlético Tucumán y Lanús venció por 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza como local.

rosario central.jpg

En las primeras horas del sábado, Godoy Cruz no logró superar a Barracas Central en Mendoza y el encuentro finalizó 0-0, dejando al Guapo como líder de la Zona A con 15 puntos, afianzado en los puestos que clasifican a la Copa Sudamericana 2026.

Más tarde, Independiente siguió sin encontrar soluciones a su crisis deportiva y cayó 1-0 en Avellaneda frente a Banfield, que ascendió hasta el tercer puesto de la Zona A. Por otro lado, en el duelo más destacado de la fecha, River Plate se impuso 2-1 a Estudiantes en La Plata, alcanzando la cima del grupo B y consolidando su liderazgo en la tabla Anual, con 49 unidades.

Vaccari renunció este fin de semana.

Clasificaciones, ascensos y próximos torneos

Cabe destacar que los tres primeros equipos de la Tabla Acumulada 2025 asegurarán su clasificación a la Copa Libertadores 2026, junto con Platense, campeón del Apertura, el ganador del Clausura y el triunfador de la Copa Argentina.

Por su parte, los seis equipos que sigan en la tabla anual obtendrán un lugar en la Copa Sudamericana 2026; actualmente son Argentinos Juniors, Barracas Central, Deportivo Riestra, Huracán, San Lorenzo y Tigre. Asimismo, el último ubicado en la tabla acumulada descenderá, al igual que el último en la tabla de promedios.

Copa Libertadores Copa Libertadores.

Por otro lado, Platense, como campeón del Apertura, disputará el Trofeo de Campeones frente al ganador del Clausura el próximo 20 de diciembre.

El equipo que se consagre en ese enfrentamiento luego tendrá la oportunidad de jugar la Supercopa Argentina contra el campeón de la Copa Argentina. En paralelo, la Supercopa Internacional enfrentará al vencedor del Trofeo de Campeones con el líder de la Tabla Anual.