Arranca la octava fecha de la Liga Jujeña de Fútbol: horarios y qué equipo queda libre

Tras la reunión habitual del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol , se estableció el cronograma de la fecha 8 del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano correspondiente a primera división femenino y masculino.

El fixture dará inicio el jueves 18 de septiembre y Talleres de Perico quedará libre.

Luján vs Gorriti La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Zapla vs Lavalle Emilio Fabrizzi Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Nieva vs San Francisco

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Gimnasia de Jujuy vs La Viña

Papel Noa

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Malvinas vs Alberdi

Jesús Flores

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Cuyaya vs Atlético Palpalá

La Tablada

Femenino a las 19:30

Masculino a las 21:30

Sábado 20 de septiembre

Palermo vs Belgrano

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Universitarios vs Los Perales

La Tablada

Femenino a las 19:30

Masculino a las 21:30

Domingo 21 de septiembre

El Cruce vs Comercio

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30