Liga Jujeña: Lavalle se llevó el clásico capitalino ante Cuyaya por dos a cero

Lavalle le ganó 2 a 0 a Cuyaya. (Video Jauka Sports)

En un partido parejo de pocas ocasiones en el Estadio La Tablada, General Lavalle se impuso sobre el Club Atlético Cuyaya gracias a un gol en contra inesperado en el segundo tiempo y la amplitud del marcador sobre el final, cortando así años de sequía en el clásico capitalino. En la jornada también se destacó el triunfo femenino de Cuyaya.

El calor fue factor fundamental en el primer tiempo del clásico de la Liga Jujeña de Fútbol, con un juego equilibrado y escasas situaciones claras de gol para ambos equipos. Ninguno pudo imponer su dominio y el juego se mostró cerrado, sin grandes apariciones de sus referentes.

Los goles, en el complemento En el segundo tiempo, a los 67 minutos, tras un lateral lanzado por General Lavalle, un centro llegó al área de Cuyaya. El defensor Aramayo intentó despejar esa pelota, pero de manera insólita la terminó metiendo en su propio arco. El arquero Yecora no pudo evitar el gol en contra. Este tanto cambió el rumbo del partido, dando la ventaja definitiva a los dirigidos por Moreno.

Sobre el final una contra letal destruyó a Cuyaya: Fonseca se llevó la pelota, Yecora atajó el remate pero en el rebote apareció una de las figuras de Moreno, Tomas Mealla para poner el 2 a 0 y la tan ansiada victoria para Lavalle en este torneo.

El clásico femenino fue para Cuyaya En la antesala del partido masculino, la rama femenina disputó la 7ª fecha del Torneo Clausura “Cacho” Zambrano. En un día caluroso en San Salvador de Jujuy, las bandeñas superaron 1-0 a General Lavalle con un gol de Marta Strazzullo. Las bandeñas supieron aprovechar las oportunidades ofensivas para quedarse con el clásico femenino. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

