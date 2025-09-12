Argentina se enfrenta con Países Bajos en la ciudad de Groningen (Foto: Prensa AAT).

La Selección argentina de tenis comenzó con el pie derecho su serie de Copa Davis frente a Países Bajos. En el estadio Martini Plaza de Groningen, Tomás Martín Etcheverry se impuso sobre Jesper De Jong por 6-4 y 6-4, dándole al equipo capitaneado por Javier Frana el 1-0 parcial en la llave clasificatoria.

Rugby Championship. Los Pumas van por la revancha ante Australia: horario, formaciones y cómo ver el partido

Tenis. Copa Davis: Cerúndolo ganó y Argentina quedó a un triunfo de la clasificación

El platense, ubicado en el puesto 64 del ranking mundial, necesitó poco más de dos horas para cerrar un partido parejo en cada set. Con un juego sólido desde el fondo y mucha concentración en los momentos clave, Etcheverry firmó su quinta victoria personal en la competencia más emblemática por equipos del tenis.

“ Me encanta jugar por la Davis y representar al país , saca lo mejor de mí. Ahora toca alentar a Fran. ¡Vamos Argentina!”, expresó el tenista de 25 años tras el triunfo, mientras era ovacionado por un grupo de compatriotas que viajó hasta los Países Bajos para alentarlo.

El segundo punto de la serie lo disputará Francisco Cerúndolo, actual número 21 del ranking y primera raqueta nacional. Su rival será Botic Van de Zandschulp, ubicado en el puesto 82, a quien ya venció en Indian Wells a comienzos de este año. Una nueva victoria pondría al equipo argentino muy cerca de la clasificación a las Finales.

equipo argentino de tenis Copa Davis: Tomás Etcheverry ganó y la Argentina se adelantó 1-0 ante Países Bajos (Foto: Prensa AAT).

Cómo sigue la agenda de Copa Davis

La acción continuará el sábado con el partido de dobles, donde Argentina presentará una dupla de lujo: Horacio Zeballos, flamante campeón del US Open, junto a Andrés Molteni. Enfrente estarán los locales Sander Arends y Sem Verbeek, especialistas en la modalidad.

En caso de ser necesario, la serie se definirá con los singles del domingo: Cerúndolo contra De Jong y Etcheverry frente a Van de Zandschulp. El formato establece cinco partidos al mejor de tres sets, y el equipo que sume tres triunfos avanzará a las Finales de Bologna, programadas entre el 18 y el 23 de noviembre.

Cerúndolo Cerúndolo disputará el segundo partido de la llave (Foto: Prensa: AAT).

El conjunto de Javier Frana llega como favorito, en parte por la ausencia de Tallon Griekspoor, principal figura neerlandesa y número 31 del ranking ATP. Además de Cerúndolo, Etcheverry, Molteni y Zeballos, el plantel argentino lo completa Francisco Comesaña, que podría debutar y convertirse en el jugador número 91 en vestir la camiseta celeste y blanca en Copa Davis.

Con esta ventaja inicial, Argentina sueña con meterse nuevamente entre los grandes protagonistas de la Copa Davis. El triunfo de Etcheverry fue más que un buen comienzo: significó un golpe anímico clave para un equipo que busca consolidarse de cara a noviembre.