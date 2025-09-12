viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 16:14
Tenis.

Copa Davis: Cerúndolo ganó y Argentina quedó a un triunfo de la clasificación

Etcheverry y Cerúndolo ganaron sus partidos de Copa Davis y dejaron a la Argentina 2-0 sobre Países Bajos. El sábado, el dobles puede sellar la serie.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cerúndolo le ganó el segundo partido a Van de Zandschulp (Foto: Prensa AAT).

Cerúndolo le ganó el segundo partido a Van de Zandschulp (Foto: Prensa AAT).

Cerúndolo le ganó el segundo partido a Van de Zandschulp (Foto: Prensa AAT)

Cerúndolo le ganó el segundo partido a Van de Zandschulp (Foto: Prensa AAT)

A continuación, fue el turno de la primera raqueta argentina. Francisco Cerúndolo (21°) derrotó a Botic Van de Zandschulp (82°) por 7-6 (4) y 6-1. Con un juego firme y mayor intensidad en el segundo set, el porteño consiguió su séptima victoria en 12 partidos con la camiseta celeste y blanca.

Etcheverry
Etcheverry le dio el primer punto al equipo argentino (Foto: Prensa AAT).

Etcheverry le dio el primer punto al equipo argentino (Foto: Prensa AAT).

Cómo está el seleccionado argentino en la Copa Davis

Con este resultado, Argentina quedó 2-0 arriba en la serie al mejor de cinco puntos. La definición puede llegar este sábado, cuando la dupla integrada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni dispute el partido de dobles frente a Sander Arends y Sem Verbeek. Una victoria les daría la clasificación directa a las Finales, que se jugarán del 18 al 23 de noviembre en Bologna, Italia.

Si la definición se estira, la serie continuará con dos singles el domingo: Cerúndolo enfrentará a De Jong y Etcheverry a Van de Zandschulp, con dos nuevas oportunidades para cerrar la eliminatoria.

Cerúndolo
Cerúndolo le ganó el segundo partido a Van de Zandschulp (Foto: Prensa AAT)

Cerúndolo le ganó el segundo partido a Van de Zandschulp (Foto: Prensa AAT)

El conjunto dirigido por Javier Frana partía como favorito, en parte por la ausencia del neerlandés Tallon Griekspoor (31°), y confirmó su ventaja en cancha. Además de Etcheverry, Cerúndolo, Zeballos y Molteni, el equipo lo completa Francisco Comesaña (61°), que podría debutar si la serie se alarga.

Del otro lado, Países Bajos presentó a De Jong, Van de Zandschulp, Guy den Ouden y los doblistas Arends y Verbeek, bajo la capitanía de Paul Haarhuis.

Con dos puntos en el bolsillo y la chance de liquidar la serie en el dobles, Argentina quedó muy cerca de repetir una presencia entre los mejores de la Copa Davis, un objetivo que se afirma con garra y buen tenis en Groningen.

