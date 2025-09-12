Copa Davis: Cerúndolo ganó y Argentina quedó a un triunfo de la clasificación

Cerúndolo le ganó el segundo partido a Van de Zandschulp (Foto: Prensa AAT)

Cerúndolo le ganó el segundo partido a Van de Zandschulp (Foto: Prensa AAT).

La Selección argentina de tenis cerró una jornada perfecta en Groningen y quedó a un paso de meterse en las F inales de la Copa Davis 2025. Con victorias de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, el equipo nacional se adelantó 2-0 sobre Países Bajos y necesita apenas un triunfo más para sellar la clasificación.

En el primer turno, Etcheverry (64°) se impuso sobre Jesper De Jong por 6-4 y 6-4 en un partido trabajado, donde mostró solidez en los momentos clave. Fue su quinta victoria en siete presentaciones por la Davis, lo que confirma su crecimiento como pieza clave del plantel.

A continuación, fue el turno de la primera raqueta argentina. Francisco Cerúndolo (21°) derrotó a Botic Van de Zandschulp (82°) por 7-6 (4) y 6-1. Con un juego firme y mayor intensidad en el segundo set, el porteño consiguió su séptima victoria en 12 partidos con la camiseta celeste y blanca.

Con este resultado, Argentina quedó 2-0 arriba en la serie al mejor de cinco puntos . La definición puede llegar este sábado, cuando la dupla integrada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni dispute el partido de dobles frente a Sander Arends y Sem Verbeek. Una victoria les daría la clasificación directa a las Finales, que se jugarán del 18 al 23 de noviembre en Bologna, Italia.

Si la definición se estira, la serie continuará con dos singles el domingo: Cerúndolo enfrentará a De Jong y Etcheverry a Van de Zandschulp, con dos nuevas oportunidades para cerrar la eliminatoria.

El conjunto dirigido por Javier Frana partía como favorito, en parte por la ausencia del neerlandés Tallon Griekspoor (31°), y confirmó su ventaja en cancha. Además de Etcheverry, Cerúndolo, Zeballos y Molteni, el equipo lo completa Francisco Comesaña (61°), que podría debutar si la serie se alarga.

Del otro lado, Países Bajos presentó a De Jong, Van de Zandschulp, Guy den Ouden y los doblistas Arends y Verbeek, bajo la capitanía de Paul Haarhuis.

Con dos puntos en el bolsillo y la chance de liquidar la serie en el dobles, Argentina quedó muy cerca de repetir una presencia entre los mejores de la Copa Davis, un objetivo que se afirma con garra y buen tenis en Groningen.