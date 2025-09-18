jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 15:51
Confiado.

Matías Módolo: "Nos propusimos sacar lo mejor del grupo"

Gimnasia de Jujuy recibe este domingo a Agropecuario, y su entrenador, Matías Módolo confía en la recuperación.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Matías Módolo

Matías Módolo

Matías Módolo se mostró confiado en que, tras las dos derrotas, Gimnasia de Jujuy se recuperará y seguirá peleando el torneo. “Nos propusimos sacar lo mejor del grupo. Creo que cuando el zapato aprieta, se ve la verdadera personalidad de cada uno”, dijo

“El grupo está muy bien, con mucho entusiasmo y mentalidad positiva de que el panorama es totalmente alentador. Tres partidos, dos en casa, peleando el torneo, fue lo que nos propusimos a principio de año y obviamente que hay algunos matices como las veces que estuvimos punteros o la oportunidad que tuvimos para cortarnos, para recuperar la punta, pero para todos es complicado”, dijo el entrenador.

Sobre cómo será la recta final de la Primera Nacional, Módolo subrayó que “los que mejor estemos estos últimos tres partidos, nos vamos a quedar con el máximo premio”, aunque admitió que “tuvimos una merma en varios aspectos”.

Matías Módolo y las bajas

Destacó que las ausencias por lesiones o suspensiones, resintieron el funcionamiento. “Primero por las bajas, los nombres propios, en la jerarquía individual que hemos perdido. Después en lo que representan para nosotros dos capitanes como son Cosaro y Dematei”, y dijo que la ausencia de Maidana también afectó. “Es uno de los mediocampistas que más minutos tuvo en mi ciclo”.

Matías Módolo y el futuro de Gimnasia de Jujuy
Matías Módolo y el futuro de Gimnasia de Jujuy

Matías Módolo y el futuro de Gimnasia de Jujuy

“Los hemos reemplazado con futbolistas que lo han hecho muy bien, pero que son de otras características. Es un poco lógico que en los momentos donde más presión hay, no poder contar con los mejores, más acostumbrados están a soportar la presión, el equipo tenga una merma”.

El próximo rival

El partido correspondiente a la Fecha 32 ante Agropecuario, se jugará el domingo 21 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto. El choque está previsto para las 18 horas. AFA anunció que Álvaro Carranza será el árbitro que dirigirá el Lobo.

Sobre el próximo rival dijo que debe jugarse “con mucha convicción, con mucha mentalidad ganadora, con mucho despliegue, con mucha voracidad de querer ser nosotros los que imponemos condiciones dentro del campo”.

Resaltó las virtudes de un rival que viene con buenos números. “Tomando en cuenta las fortalezas que tiene un equipo que tiene mucha eficacia, que tiene mucha movilidad, que tiene un sistema, un estilo hace mucho tiempo y que viene en alza”.

