jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 12:03
Deportes.

Guillermo Tasso sobre Jujuy Básquet: "Quiero un equipo caradura, con corazón y que contagie"

El nuevo entrenador de Jujuy Básquet, Guillermo Tasso, explicó porqué eligió un plantel joven, con jugadores que no superan los 30 años.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Guillermo Tasso - DT Jujuy Básquet

Guillermo Tasso - DT Jujuy Básquet

En noviembre, Jujuy Básquet debutará en la Liga Argentina 2025. Con la mira puesta en la Conferencia Norte, el entrenador Guillermo Tasso define la conformación del plantel. En una entrevista exclusiva con Canal 4, explicó su idea de equipo, el criterio para elegir jugadores menores de 30 años y cuántos integrarán el grupo.

Jujuy Básquet: por qué Guillermo Tasso eligió jugadores jóvenes

Consultado sobre la decisión de elegir jugadores jóvenes, Tasso señaló a nuestro medio que el cuerpo técnico optó por incorporar “gente que no superara los 30 años, por una cuestión de físico, de mentalidad y frescura”.

“Me gustan los jugadores que entrenen todo el tiempo, me gusta estar mucho tiempo en la cancha”, remarcó el DT sobre su elección. Además, adelantó que el plantel profesional estará integrado por 16 jugadores, de los cuales seis serán jujeños.

Guillermo Tasso dt jujuy basquet

Elección del equipo y cómo quiere que sean los jugadores

Sobre sus preferencias al momento de elegir jugadores y conformar el plantel de Jujuy Básquet, Guillermo Tasso afirmó que su esencia se basa en “un equipo que tenga corazón, que sea agresivo, que vaya para adelante y que nunca descanse”.

“Considero que el jugador de básquet tiene que ser caradura. La primera condición es que sea caradura: más allá de si la mete o no, tiene que tener ganas de tomar decisiones”, sostuvo el entrenador.

Además, remarcó que es “muy exigente en el comportamiento profesional” y que por eso busca “un equipo caradura, que vaya al frente y contagie a la gente”. Finalmente, subrayó que “va a ser un equipo de muchísimo laburo”.

Jujuy Básquet
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

