Javier Milei cierra su gira en Estados Unidos con respaldo financiero y reunión con Netanyahu

El presidente Javier Milei concluye este jueves su gira en Estados Unidos con una reunión clave con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu . El encuentro está previsto para las 16.45 (hora argentina) y se da en un contexto internacional marcado por los cuestionamientos a Israel por las muertes en la Franja de Gaza.

Más tarde, Milei participará de la ceremonia de entrega del Premio de la Organización B’nai B’rith y mantendrá contactos con referentes del Congreso Mundial Judío y el Consejo Judío Latinoamericano.

La última parte de la gira estuvo marcada por gestos de apoyo económico. Milei se reunió con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien expresó públicamente el acompañamiento al programa argentino: “Apoyamos a Argentina en la implementación de políticas para salvaguardar la estabilidad, reducir la inflación, reconstruir las reservas e impulsar las perspectivas de crecimiento”, señaló.

Además, el Tesoro de los Estados Unidos anunció su disposición a colaborar con el país. Scott Bessent, su titular, adelantó que se negocia una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central y la posibilidad de adquirir deuda soberana en los mercados.

La sugerencia de Donald Trump

En paralelo, Milei recibió el apoyo político del ex presidente Donald Trump, aunque con una recomendación estratégica: reconstruir vínculos con sectores dialoguistas de la política argentina para fortalecer la estabilidad interna y mejorar el peso legislativo del oficialismo.

En este marco, desde la Casa Rosada analizan recomponer relaciones con gobernadores que en 2024 acompañaron a la gestión libertaria, pero que luego se distanciaron por acuerdos electorales. Funcionarios como Guillermo Francos y Lisandro Catalán son los encargados de retomar esos puentes.

Reformas y agenda interna

El Gobierno busca avanzar en el Congreso con dos proyectos centrales: la reforma laboral y la reforma tributaria. También mantendrá la estrategia de utilizar los vetos presidenciales como herramienta de control político.

Regreso a la Argentina

Tras su paso por Nueva York, el mandatario regresará al país en la madrugada del viernes, con arribo previsto a las 8.30. Lo acompañan Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Manuel Adorni, vocero presidencial; Luis Caputo, ministro de Economía; Gerardo Werthein, canciller; y Luis Petri, ministro de Defensa.