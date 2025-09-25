jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 11:57
Sociedad.

El INDEC informó los números de pobreza del primer trimestre: expertos estiman que será del 30%

Representaría un avance negativo en comparación con los datos del segundo semestre de 2024 dados por el INDEC, cuando la pobreza alcanzó el 38,1%.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El INDEC difunde el dato de pobreza del primer semestre: los especialistas estiman que rondará el 30%.

El INDEC difunde el dato de pobreza del primer semestre: los especialistas estiman que rondará el 30%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves las estadísticas de pobreza e indigencia correspondientes a la primera mitad de 2025. Este registro servirá para evaluar cómo las medidas implementadas por la administración de Javier Milei han influido en estos indicadores, en un contexto previo a los comicios de octubre.

Inflación (foto ilustrativa).
Datos.

La inflación en Jujuy en agosto fue de 1,9% y acumula 19,3% en 2025
Pobreza en Argentina.
Informe.

La pobreza afectó a 15 millones de personas en el primer trimestre de 2025

Según proyecciones de distintos analistas, los números habrían descendido varios puntos respecto a la última medición, situándose cerca del 30%.

Los especialistas proyectan una caída en la tasa de pobreza para el primer semestre de 2025.

Las estimaciones de expertos sobre los números de pobreza

El último informe del INDEC corresponde a la segunda mitad de 2024, período en el que la pobreza alcanzó el 38,1%, impactando a cerca de 18 millones de personas, mientras que la indigencia se situó en 8,2%. En ese momento, el Ejecutivo destacó la caída de estos indicadores, atribuyéndola a las reformas económicas profundas promovidas por el presidente Javier Milei.

Según el estudio de Martín González-Rosada, del área de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, para el primer semestre de 2025 la tasa de pobreza se proyecta en 31,6%.

“La incidencia proyectada se puede descomponer en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 32,1% en el primer trimestre de 2025 y 31,2% para el segundo”, indicó.

El INDEC difunde el dato de pobreza del primer semestre.

Por otro lado, el informe más reciente de UNICEF indicó que la tendencia a la baja registrada en 2024 se mantendría durante el primer semestre de 2025: aproximadamente el 47,8% de los niños y niñas se encontraría en pobreza monetaria, mientras que un 9,3% seguiría en pobreza extrema.

“Esta mejora reciente estaría vinculada a la recuperación parcial de ingresos reales en los hogares, y representa una señal alentadora que es importante sostener en el tiempo”, destacó el organismo.

No obstante, los especialistas advirtieron que persisten desafíos relacionados con desigualdades estructurales: “La tasa de pobreza para niñas y niños que viven en hogares donde el jefe de hogar no completó la primaria ascendió al 80,9% en el segundo semestre 2024, en contraste con el 10,6% de aquellos que residen en hogares donde completó la secundaria. Las niñas y niños que viven en hogares donde la persona de referencia es un trabajador informal registraron una tasa de pobreza del 68,4%, en tanto en los barrios populares, la pobreza afecta al 72,3% de chicos y chicas, y en hogares monoparentales con jefatura femenina alcanza al 60%”.

Implicaría un retroceso en relación con las cifras correspondientes a los últimos seis meses del año pasado, donde llegó al 38,1%.

INDEC: Cómo se miden la pobreza y la indigencia

El último relevamiento del INDEC analiza los niveles de pobreza e indigencia en 31 áreas urbanas del país. Según el organismo, la pobreza se determina evaluando si los hogares pueden cubrir la canasta básica total (CBT) con sus ingresos, mientras que la indigencia se calcula considerando la capacidad de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA).

Hasta junio de 2025, la CBT, que establece el límite de pobreza, registró un incremento del 10,1%. Esto implica que una familia tipo de cuatro miembros (dos adultos y dos niños) necesitaba $1.128.398 para no situarse por debajo de la línea de pobreza.

El INDEC difunde el dato de pobreza.

Por su parte, la CBA, que indica el ingreso mínimo para no ser considerado indigente, subió 1,1% en el sexto mes del año. En consecuencia, ese mismo hogar de cuatro personas requería $506.008 en junio para evitar caer en la indigencia.

