jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 14:12
Urgente.

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo

Matías Jurado, el detenido acusado por al menos dos homicidios y vinculado a otras desapariciones, se reunió con el fiscal regional Guillermo Beller.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Matias Jurado - Guillermo Beller
Lee además
Inician excavaciones en la casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen

Un entomólogo forense llega a Jujuy por el caso del presunto asesino serial de Jujuy
Finca El Pongo
Crimen.

Presunto asesino serial: los rastrillajes en Finca El Pongo dieron resultado negativo

Tuvimos la oportunidad de escucharlo en la audiencia imputativa, ahora se le explicó la nueva imputación y se le dio la oportunidad de declarar lo que entiende o considere”, explicó el fiscal en declaraciones a la prensa.

Según detalló el funcionario, Jurado optó por hablar, aunque no brindó demasiadas precisiones sobre los hechos que se investigan. “Charló con nosotros, no puedo dar muchas más precisiones para poder aportar o hacerlo público porque estamos en una investigación”, aclaró.

El fiscal agregó que, más allá de la complejidad del expediente, el imputado volvió a remarcar su postura. “Se considera inocente, sigue refiriendo que es inocente”, aseguró.

matias jurado

Un detenido en aislamiento y bajo vigilancia

Jurado permanece alojado en el penal de Gorriti bajo un régimen estricto de aislamiento, con monitoreo permanente a través de cámaras de seguridad. La medida busca resguardar tanto su integridad como la investigación en curso.

El fiscal había confirmado días atrás que el detenido había pedido por escrito una reunión, rechazando previamente cualquier tipo de visita o contacto incluso con su propio abogado.

Entiendo que su defensa lo asesora y le explica toda esta situación y lo que va a pasar, y si quiere decir algo o no decir nada. No hay mayores precisiones de su comportamiento, es una charla y declaración que se dio”, puntualizó Beller.

El trasfondo de la causa

La Fiscalía sostiene que Jurado estaría vinculado a la desaparición de al menos cinco hombres en San Salvador de Jujuy, todos con un perfil común: mayores, en situación vulnerable y con último contacto con el acusado.

Hasta el momento, se confirmaron dos víctimas: Jorge Omar Anachuri, de 68 años, y Sergio Alejandro Sosa, de 25. En la vivienda de Jurado se hallaron restos humanos, prendas parcialmente quemadas y otros elementos que comprometen su situación judicial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un entomólogo forense llega a Jujuy por el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Presunto asesino serial: los rastrillajes en Finca El Pongo dieron resultado negativo

Qué alertó el georadar de Gendarmería en la casa de Matías Jurado

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes

"Estaba limpio" y "llevaba una cama": cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado

Lo que se lee ahora
estaba limpio y llevaba una cama: como fueron las horas previas a la detencion de matias jurado video
Policiales.

"Estaba limpio" y "llevaba una cama": cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo
Urgente.

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo

Estaba limpio y llevaba una cama: cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado video
Policiales.

"Estaba limpio" y "llevaba una cama": cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado

Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Los Kjarkas en Jujuy.
¡Imperdible!

Los precios de las entradas para Los Kjarkas en Jujuy y cómo acceder al descuento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel