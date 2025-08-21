Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo

El caso de Matías Jurado, señalado como presunto asesino serial en Jujuy, sumó un nuevo capítulo tras la reunión que mantuvo con el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller.
“Tuvimos la oportunidad de escucharlo en la audiencia imputativa, ahora se le explicó la nueva imputación y se le dio la oportunidad de declarar lo que entiende o considere”, explicó el fiscal en declaraciones a la prensa.
Según detalló el funcionario, Jurado optó por hablar, aunque no brindó demasiadas precisiones sobre los hechos que se investigan. “Charló con nosotros, no puedo dar muchas más precisiones para poder aportar o hacerlo público porque estamos en una investigación”, aclaró.
El fiscal agregó que, más allá de la complejidad del expediente, el imputado volvió a remarcar su postura. “Se considera inocente, sigue refiriendo que es inocente”, aseguró.
Un detenido en aislamiento y bajo vigilancia
Jurado permanece alojado en el penal de Gorriti bajo un régimen estricto de aislamiento, con monitoreo permanente a través de cámaras de seguridad. La medida busca resguardar tanto su integridad como la investigación en curso.
El fiscal había confirmado días atrás que el detenido había pedido por escrito una reunión, rechazando previamente cualquier tipo de visita o contacto incluso con su propio abogado.
“Entiendo que su defensa lo asesora y le explica toda esta situación y lo que va a pasar, y si quiere decir algo o no decir nada. No hay mayores precisiones de su comportamiento, es una charla y declaración que se dio”, puntualizó Beller.
El trasfondo de la causa
La Fiscalía sostiene que Jurado estaría vinculado a la desaparición de al menos cinco hombres en San Salvador de Jujuy, todos con un perfil común: mayores, en situación vulnerable y con último contacto con el acusado.
Hasta el momento, se confirmaron dos víctimas: Jorge Omar Anachuri, de 68 años, y Sergio Alejandro Sosa, de 25. En la vivienda de Jurado se hallaron restos humanos, prendas parcialmente quemadas y otros elementos que comprometen su situación judicial.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.