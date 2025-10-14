Bañarse mal puede afectar la piel, el cabello y la salud: 7 errores comunes y sus soluciones

Bañarse es un hábito diario… pero no siempre saludable. Algunos gestos automáticos —tiempo, orden, temperatura o accesorios— pueden romper la barrera de la piel, debilitar el cuero cabelludo y favorecer irritaciones o acné. La buena noticia: con pequeños ajustes se nota la diferencia.
1) Bañarse “de más”
Error: dos o más baños diarios “por costumbre”.
Qué pasa: la piel pierde aceites protectores y se reseca.
Solución: en la mayoría de los casos, un baño al día alcanza. Una segunda pasada, solo tras ejercicio intenso o mucha transpiración.
Lavarse el pelo
Una rutina de higiene deficiente puede alterar el equilibrio natural de la piel y provocar consecuencias a largo plazo (
2) El momento importa
Error: siempre a la mañana “para activar”.
Qué pasa: llegás a la cama con polución, polvo y alérgenos del día.
Solución: baño nocturno cuando puedas; llegás a la almohada con la piel más limpia y los poros menos obstruidos.
3) Orden de lavado
Error: lavar cara y cuerpo antes que el pelo.
Qué pasa: restos de shampoo/acondicionador caen sobre piel recién limpia y tapan poros.
Solución: primero el cabello, después rostro y cuerpo. Enjuagá bien.
Esponja vegetal
Esponjas y accesorios húmedos facilitan la proliferación de bacterias si no se desinfectan adecuadamente (Crédito: Freepik)
4) Esponjas “estrellas” que no ves
Error: usar siempre esponjas vegetales o mallas húmedas.
Qué pasa: funcionan como placas de Petri: juntan bacterias y levaduras.
Solución: si las usás, enjuagá y secá al aire; cambiá cada pocas semanas. Mejor: limpieza con manos y toalla limpia.
5) Peinar el pelo empapado
Error: desenredar con fuerza el cabello mojado.
Qué pasa: el pelo está más frágil y elástico → se corta.
Solución: desenredá con peine de dientes anchos; cuando esté apenas húmedo, pasá un cepillo suave.
6) Hidratar “a tiempo”
Error: salir del baño y demorarse con la crema.
Qué pasa: el agua se evapora y deja la piel más seca.
Solución: aplicá loción/crema dentro de los 2–3 minutos. Sellás la humedad y cuidás la barrera cutánea.
7) El agua también importa
Error: ignorar el agua dura (con minerales) o el cloro.
Qué pasa: deja depósitos, reseca y puede irritar cuero cabelludo.
Solución: considerá un cabezal con filtro y enjuagues bien hechos. En piel sensible, sumá limpiadores suaves y sin perfume.
Tips
-
Un baño al día (extra solo si lo amerita).
-
Primero pelo, luego cara y cuerpo.
-
Crema en 2–3 minutos.
-
Esponjas: higienizá, secá, rotá o evitá.
-
Peine ancho con el pelo mojado.
-
Agua tibia (no hirviendo).
-
Considerá filtro si tu agua es dura.
Mitos rápidos
-
“Cuanto más jabón, más limpio”: falso. Más jabón = más resequedad.
-
“El ardor es señal de que funciona”: no. Ardor = irritación.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.