martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 09:46
Salud.

Bañarse mal puede afectar la piel, el cabello y la salud: 7 errores comunes y sus soluciones

Calor, jabón y esponjas húmedas resecan e irritan la piel a la hora de baño. Mirá estos 7 cambios rápidos para proteger tu piel y fortalecer el cabello

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
bañarse
Esponjas y accesorios húmedos facilitan la proliferación de bacterias si no se desinfectan adecuadamente (Crédito: Freepik)

Una rutina de higiene deficiente puede alterar el equilibrio natural de la piel y provocar consecuencias a largo plazo (

image

Bañarse es un hábito diario… pero no siempre saludable. Algunos gestos automáticos —tiempo, orden, temperatura o accesorios— pueden romper la barrera de la piel, debilitar el cuero cabelludo y favorecer irritaciones o acné. La buena noticia: con pequeños ajustes se nota la diferencia.

1) Bañarse “de más”

Error: dos o más baños diarios “por costumbre”.

Qué pasa: la piel pierde aceites protectores y se reseca.

Solución: en la mayoría de los casos, un baño al día alcanza. Una segunda pasada, solo tras ejercicio intenso o mucha transpiración.

Lavarse el pelo
Una rutina de higiene deficiente puede alterar el equilibrio natural de la piel y provocar consecuencias a largo plazo (

2) El momento importa

Error: siempre a la mañana “para activar”.

Qué pasa: llegás a la cama con polución, polvo y alérgenos del día.

Solución: baño nocturno cuando puedas; llegás a la almohada con la piel más limpia y los poros menos obstruidos.

3) Orden de lavado

Error: lavar cara y cuerpo antes que el pelo.

Qué pasa: restos de shampoo/acondicionador caen sobre piel recién limpia y tapan poros.

Solución: primero el cabello, después rostro y cuerpo. Enjuagá bien.

Esponja vegetal
Esponjas y accesorios húmedos facilitan la proliferación de bacterias si no se desinfectan adecuadamente (Crédito: Freepik)

4) Esponjas “estrellas” que no ves

Error: usar siempre esponjas vegetales o mallas húmedas.

Qué pasa: funcionan como placas de Petri: juntan bacterias y levaduras.

Solución: si las usás, enjuagá y secá al aire; cambiá cada pocas semanas. Mejor: limpieza con manos y toalla limpia.

image

5) Peinar el pelo empapado

Error: desenredar con fuerza el cabello mojado.

Qué pasa: el pelo está más frágil y elástico → se corta.

Solución: desenredá con peine de dientes anchos; cuando esté apenas húmedo, pasá un cepillo suave.

6) Hidratar “a tiempo”

Error: salir del baño y demorarse con la crema.

Qué pasa: el agua se evapora y deja la piel más seca.

Solución: aplicá loción/crema dentro de los 2–3 minutos. Sellás la humedad y cuidás la barrera cutánea.

7) El agua también importa

Error: ignorar el agua dura (con minerales) o el cloro.

Qué pasa: deja depósitos, reseca y puede irritar cuero cabelludo.

Solución: considerá un cabezal con filtro y enjuagues bien hechos. En piel sensible, sumá limpiadores suaves y sin perfume.

Tips

  • Un baño al día (extra solo si lo amerita).

  • Primero pelo, luego cara y cuerpo.

  • Crema en 2–3 minutos.

  • Esponjas: higienizá, secá, rotá o evitá.

  • Peine ancho con el pelo mojado.

  • Agua tibia (no hirviendo).

  • Considerá filtro si tu agua es dura.

Mitos rápidos

  • “Cuanto más jabón, más limpio”: falso. Más jabón = más resequedad.

  • “El ardor es señal de que funciona”: no. Ardor = irritación.

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Por  Maria Eugenia Burgos

